名錶劫案頻生　二手名錶店四步驟避購入賊贓

過去一個月，本港發生多宗與名錶相關的劫案。名錶成為匪徒目標，二手鐘錶行分分鐘中招，誤收購賊贓，有近半世紀的二手買賣鐘錶珠寶店舖負責人表示，要保障自己及買家，向賣家收購名錶時，會做足四步驟才會完成整個收購過程。

1972年起便於深水埗開業、經營二手鐘錶買賣的「權記珠寶鐘錶」負責人呂先生稱，二手鐘錶買賣店舖主要的風險是擔心收到賊贓、假貨等，雖然警方每日會提供失物名單，但名單未必可以立即更新，若賊人即偷即賣，基本上該錶編號未列入失物單內，無法得知是賊贓。

權記多年前亦曾誤墮陷阱，收購了賊人即日打劫即日變賣的賊贓，轉售出去後，失物名單上亦沒有該錶資料，直至客人將錶拿去勞力士保養時，才揭發是賊贓。呂先生稱，當時立即退款給客人，並向警方如實提供涉事錶隻的來源，「嗰客同警察講喺我到買，咁警察一定會搵我哋，咁我哋可以講返呢隻錶來源係咁樣，賣家之前來源係點我唔知。」

為避免再購入有問題的錶，呂先生透露，收購名錶時，必定會做足四個步驟：

1. 檢查涉事錶隻真假、出世紙、是否於失物單上的貨品等。 2. 查看出售者的身分證 3. 現場估價 4. 若雙方同意進行買賣，會紀錄下出售者的個人資料，包括身分證、電話、地址等。

「權記珠寶鐘錶」負責人呂先生稱，二手鐘錶賣買店舖主要的風險是擔心收到賊贓、假貨等。（蔡正邦攝）

呂先生稱，該做法是對店舖、將來買家的保障，可證明錶隻來源，若不幸真的收到賊贓，亦可以向警察解畫，「咁佢要寫假嘅，我哋當然控制唔到，佢要行使假文書，我哋亦唔知。」

網上買賣錶風險高

最近有兩宗搶劫案都涉及名錶，受害人被搶走待交收的名錶或現金。近年網上買賣盛行，呂先生稱，雖然網上買賣價格上或較便宜，但交收時風險較大，包括與陌生人買錶，真假、來源均成疑，若買了假錶、賊贓，追討無門，「自己無法check到係咪賊贓，你中咗，要同警方解畫，到時根本搵唔返個賣家。」。

其次，外出交收時自身安全受威脅，或會遇劫，「錢銀事小，你睇上次大圍站交收，畀人襲擊，開頭以為佢尋仇。」呂先生稱，不會讓夥計冒險外出進行交收，「夥計攞住幾十萬現金，對方知你去邊，要裝你有幾難？我係自己鋪頭交收，賣家可以落嚟，大家風險細咗。」

除了二手名錶店，亦有港人會自行於網上放錶、尋覓愛錶人。有愛錶者稱，近期劫案頻生，若上網買錶時，會約在相熟錶店、勞力士維修中心等地方交收，一來是室內較安全，二來是可以即時驗證錶隻有沒有問題。而買家亦傾向銀行過數，不會帶大量現金進行交收；賣家則謝絕收支票，以免被彈票。

近年網上買賣盛行，呂先生稱雖然網上買賣價格上或較便宜，但交收時風險較大，「我係自己鋪頭交收，賣家可以落嚟，大家風險細咗。」（蔡正邦攝）

名錶劫案中不時涉及勞力士錶，或與它容易放售有關，有行內人士稱，於亞洲地區，當舖基本上都接收勞力士，其他牌子則未必，因較熟悉該牌子，能辨認真假。

勞力士於名錶界被炒得大熱，其中以地通拿（Daytona）最受歡迎，權記職員稱，因地通拿出產量少，基本上一般人無法在金舖、珠寶店以原價購得，「買唔到，變咗有得炒，咁佢咁多年價錢都企得好硬。」

近期較多人喜好購入玫瑰金色的勞力士，因玫瑰金色較少貨、色澤新穎，「啲客都搵緊玫瑰金色，一見到你有，通常都即刻買。」而8月4日，一名工程師在東鐵大圍站大堂與「買家」交收手錶時，遭2男狂斬，被掠走的正是值約27萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶。

近期較多人想購入的為玫瑰金色的勞力士，因玫瑰金色較少貨，啡色錶面亦是多人會買的錶。（蔡正邦攝）

過去一個多月名錶被劫事件簿：

7月23日晚，尖沙咀加連威老道1間鐘錶店男東主，遭4名南亞漢毆劫，搶走其手上一隻約值140萬元Richard Mille名錶。

8月1日凌晨，23歲青年於天水圍鳳降村被4賊斬10刀，搶走一隻值約160萬元的Richard Mille名錶。

8月4日，回港避疫的澳洲工程師，在東鐵大圍站大堂與「買家」交收手錶時，遭2男狂斬，掠走值約27萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶。

8月12日，一名男子於大埔泰亨村村口與人交收購買3隻勞力士朱古力Daytona（地通拿）名錶時，突遭3名刀手指嚇及圍毆，身上袋有63萬元交收現金的斜孭袋被搶去。