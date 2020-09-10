恐怖狗咬狗｜事隔5個月　警指無足夠證據提控　女狗主獲釋

今年4月西貢發生「狗咬狗」虐畜案，一名64歲姓李婦人拖着一隻貴婦狗及一隻松鼠狗於獅子會散步，其間貴婦狗突咬松鼠狗頭頸不放，李婦抽繩將兩狗吊起，松鼠狗當場奄奄一息，其後證實死亡。警方初步調查後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」拘捕李婦。惟事隔近五個月，警方表示漁護署驗屍報告指出，沒有足夠證據顯示該狗隻因窒息致命，警方無足夠證據提出檢控，被捕女子已獲無條件釋放。 《香港01》正就事件向漁護署查詢。

恐怖狗咬狗｜松鼠狗同時被咬及被「吊頸」，奄奄一息。（網上影片截圖）

警方發言人表示，警方4月14日接獲報案，同日拘捕一名64歲姓李本地女子，涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」，其後將涉事狗隻屍體轉交漁農自然護理署獸醫化驗所進行化驗，驗屍報告指出沒有足夠證據顯示該狗隻因窒息致命。警方經進一步調查及諮詢法律意見後，沒有足夠證據提出檢控，該名被捕女子已獲無條件釋放。

↓↓網上瘋傳恐怖狗咬狗事件片段截圖↓↓

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案發於4月13日下午，現場為西貢獅子會自然教育中心附近，網上瘋傳的影片顯示，一名婦人拖着一隻黑色貴婦狗及一隻白色松鼠狗，正舉起手機反拍其他在場狗主。原來事發前，其貴婦狗咬傷其他犬隻，其他狗主稱她未有阻止更拍攝他人。雙方發生口角期間，婦人的貴婦狗突緊咬「自己友」松鼠狗頭頸不放，其他狗主驚叫連連，婦人抽繩將兩隻狗抽起。松鼠狗處於被咬頸及狗繩纏頸的狀況，當場奄奄一息，惟婦人施施然將其抱起，未理會其他人催促，慢慢離開現場。

松鼠狗被送往診所後證實死亡，貴婦狗亦被人道毀滅，愛護動物人士群起撻伐該女狗主不負責任及質疑是「虐畜」。拍片者4月14日報案，稱目擊一名女子攜帶的狗隻懷疑咬向另一隻狗，該隻被咬的狗其後死去，案件列作「殘酷對待動物」，由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。