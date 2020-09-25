瀝源邨三級火｜男死者父母認屍痛哭　3傷者留醫　七旬翁情況嚴重

沙田瀝源邨榮瑞樓昨午（24日）發生三級火，釀成1死5傷。警方交代案情時指，37歲男死者患抑鬱及躁狂症8年，昨日早上曾與母親爭執，其後屋內只剩他與祖母2人，下午他曾用煮食鑊打傷祖母，鄰居聽見敲木聲及爆玻璃聲，未幾單位即發生火警。 今早11時許，死者父母到富山公眾殮房辦理認屍手續，逗留一段時間後，二人步出殮房離開。死者母親一臉哀愁，掩面痛哭，全程沒有回答記者問題，亦沒有交代火警前曾因何事與兒子爭執。火警中，5名傷者中有3人仍留院治理，當中77歲姓張男嚴重。

瀝源三級火釀1死5傷 死者患抑鬱症及躁狂症

瀝源邨三級大火，當局於下午約4時03分接獲報案，下午約5時41分將火救熄。火警釀成1死5傷，傷者包括2男3女，其中4人為吸入濃煙，剩餘1人為案中的姓梁（94歲）被死者打傷的祖母；300名居民需要疏散，其中一單位1隻貴婦狗亦死亡。醫管局指，今（25日）上午5名傷者有3人仍留院治理，當中77歲姓張男嚴重。

據知，37歲男死者與父母、祖母，一家4口居於榮瑞樓5樓一單位；死者由內地來港2年，無業，生前患有抑鬱症及躁狂症約8年，有向私家醫生及政府醫生求醫。其父母分別由內地來港6年及4年；至於祖母則已居於上址20多年。

死者事發前與母爭執、打傷祖母

警方表示，涉案家庭無家暴紀錄。昨日（24日）早上，男死者曾與母親爭執，其母事後離開住所，只剩死者與祖母2人。下午約3時半，死者亦與祖母爭執，並用煮食鑊施襲，祖母腳部有4厘米長傷痕，她隨即往地下大堂求助及報案。15分鐘後，有鄰居聽到涉案單位傳出敲木聲及爆玻璃聲；及至下午約4時，即有濃煙從涉案單位冒出，3分鐘後接獲居民報案。