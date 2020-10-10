尖沙咀槍擊｜「黐線勇」遭獨行殺手槍擊案　警拘和勝和前坐館ETB

荃灣黑幫和勝和猛人「黐線勇」，上月8日凌晨時分，在油麻地吳松街食肆外取車後，被駕駛電單車的獨行殺手追蹤，至龍堡國際賓館對開時，殺手隔住車窗向「黐線勇」胸口開一槍。警方經逾月的調查後，懷疑案件與走私凍肉的糾紛有關。消息指，警方前日（8日）在黃大仙拘捕一名男子，涉嫌與槍擊案有關，他獲准保釋，須於下月初到警署報到。據悉，被捕男子為和勝和前坐館、綽號「ETB」的50歲姓陳男子。

據了解，槍擊案源於黑幫「和勝和」內訌。被捕男子姓陳50歲，綽號「ETB」，據悉因外貌似「E.T」及暱稱「阿B」，便以「ETB」為名行走江湖，亦是「和勝和」前坐館。他與「黐線勇」45歲姓嚴男子同追隨大佬何澤，兩人向來相安無事。

惟消息指，活躍荃灣的黐線勇從事走私凍肉生意，利潤甚豐，除佔用多個碼頭落貨外，亦向ETB借了兩個碼頭。惟早前ETB見走私生意收入不俗，提出碼頭泊費加價，但黐線勇拒絕，結果兩人鬧翻。事後黐線勇曾找何澤欲調停，未料到之後發生槍擊案。據悉，在槍擊後發生後，警方很快便鎖定ETB及展開追緝，至前日（8日）將他拘捕。

事發於上月8日零晨時份，45歲姓嚴男子取車離開油麻地白加士街一食肆時被一輛電單車尾隨。嚴男駛到尖沙咀柯士甸道龍堡酒店對開燈位停下，電單車在平治後兩個車位停車，戴上頭盔的殺手快速走向平治，隔着車窗開了一槍，又企圖再開槍，但嚴男胸口中槍後立即開車逃命。嚴男胸口中槍，幸仍然清醒，立即開車逃走，繼而負傷自行駕車前往伊利沙伯醫院求助。

經初步治理彈頭仍在傷者體內，需由醫生施手術取出。伊利沙伯醫院見狀報警，案件原列作「求警調查」，改列「企圖謀殺」處理。