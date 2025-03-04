興田邨爆炸︱疑煮食爐喉管鬆脫肇禍釀3傷　重案組介入　無人被捕

藍田興田邨美田樓一個單位，昨午（3日）發生爆炸，造成3人受傷。其中涉事單位52歲姓劉男戶主，面、手二級燒傷命危。警方指，初步懷疑涉事單位煤氣煮食爐的喉管鬆脫引致爆炸，案件列作「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，交由重案組跟進。據了解，案件暫未有人被捕。



警方表示，於3日下午3時02分接獲興田邨美田樓保安報案，指上址懷疑洩漏煤氣。警員接報到場，與消防人員及相關機構檢查期間，上址一單位發生爆炸。

涉事單位對面屋一名老翁受驚送院。

經初步調查，相信該單位煤氣煮食爐的喉管懷疑鬆脫，發生爆炸。單位內的碎片亦從高處墜下，一名女途人被墮下的碎片撃中受傷，即場接受治理後拒絕送院；姓劉（52歲）男戶主面、胸及手燒傷；姓李（76歲）男住戶胸口感到不適，清醒被送往聯合醫院治理。

警方指，案件列為「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，交由觀塘警區重案組第一隊跟進。事件中約50名住戶自行疏散到安全位置。

單位鐵閘被炸至飛脫，牆身露出石屎及磚，碎片散落一地。（羅日昇攝）

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消防回覆查詢時表示，下午約1時35分接報指上址有不明氣體洩漏，3分鐘後人員抵達現場，並在收報的單位樓層及附近幾個樓層，以氣體探測器檢測。調查期間，人員部署一條喉及一隊煙帽隊，在策略性位置候命。惟消防人員檢測途中，涉事單位在下午3時02分發生爆炸。爆炸後，消防進入涉事單位檢查，發現單位內有不尋常情況而引致漏氣，初步爆炸原因有可疑，事件交由警方調查。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

機電工程署回覆指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。機電署表示，會繼續協助相關部門調查以確定事故成因。根據署方紀錄，涉事單位及大廈樓層過往3年並無發生任何煤氣洩漏事故。