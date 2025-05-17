尖沙咀「樓上吧」非法提供水煙　控煙辦票控2顧客　另擬檢控2人

衞生署控煙酒辦今晚（5月17日）打擊在禁煙區非法吸用水煙，派員喬裝顧客到尖沙咀山林道38號一間「樓上吧」，發現一名女侍應向客人提供水煙。控煙辦人員見時機成熟，向一男一女顧客票控定額罰款通知書；稍後亦會向律政司索取意見，檢控一名酒吧女負責人及一名女侍應 「協助及教唆他人在室內吸食水煙」。



現場消息指，涉案酒吧佔地2,000平方米，更設有露台及天台範圍，另佔2,200平方米。人員在現場檢獲水煙壺及煙膏。



控煙辦人員見時機成熟，向一男一女顧客票控定額罰款通知書。（控煙辦提供）

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《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款五萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。