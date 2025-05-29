開溝女班逼學員付費判罰社會服務令　鬼王涉夥26歲男洗黑錢再被捕

自稱「鬼王」的35歲網紅周柏賢於2022年網上開班教授「溝女秘訣」，威逼學員支付費用，其後被海關拘捕，最終被判處160小時社會服務令。昨日（28日）「鬼王」與另一名26歲男子涉嫌干犯洗黑錢罪再次被捕，涉款346萬元，包括「鬼王」在溝女班所得的逾54萬元。



海關昨日（28日）在荃灣拘捕一名26歲男子，與「鬼王」涉嫌洗黑錢被捕。（羅日昇攝）

海關財富調查科高級調查主任靳子謙陳述案情，指於2022年中海關偵破2宗不良營商手法的案件，一名男子（即「鬼王」）因銷售約會技巧訓練服務期間作出屬誤導性遺漏的營業行為，違反商品説明條例，於是被捕。他於2023年7月被裁定罪名成立，判處160小時社會服務令。

海關再對其進行財富調查及資金流分析，發現「鬼王」的資金主要來自另一名26歲男子。該名男子報稱散工，平均月入僅約1.1萬元，惟調查發現，他在2020年4月至2025年2月期間，曾經使用名下4個個人戶口，接收超過來自110個來歷不明的第三方入賬，合共約346萬元。當他收到轉賬後，會以快進快出的模式，於即日或數日內將相關資金轉賬予「鬼王」。

海關經詳細核對後發現來自第三方的轉賬包括不良營商手法案件中2名受害者的款項，涉款逾54.6萬元。人員相信「鬼王」得知自身的銷售手法出現問題，所收取的款項有機會屬於犯罪得益，於是利用26歲男子的銀行戶口接收相關資金，分割自己及資金的直接接觸，並透過分層交易逃避執法人員的追查。海關昨日（28日）以涉嫌處理知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪拘捕他們。

人員同時搜查2名被捕人位於荃灣、青衣及鰂魚涌的住址，行動中檢獲2部手提電話、1部電腦及一些文件，據悉2名被捕人互相認識，案中分工明確，26歲男子主要負責處置資金，收款後於短時間內將資金轉賬予「鬼王」，其銀行戶口長期保持低結餘，而負責接收的資金龐大，與其財務背景極不相稱，當「鬼王」接收資金後，會將大部分資金轉賬至旗下的投資戶口，以資金作為整合。

此外，「鬼王」不定期向26歲男子轉賬，轉賬金額由數百至數萬元不等，海關會繼續調查當中會否涉及洗黑錢的報酬。2名被捕人現正保釋候查，而涉案的346萬元已即時被凍結。

海關昨日（28日）在荃灣拘捕一名26歲男子，與「鬼王」涉嫌洗黑錢被捕。（羅日昇攝）

靳指出，海關會根據有組織及嚴重罪行條例，繼續循被捕人的背景、資金來源及資金流向方向調查，不排除會有更多人被捕，亦會徵詢律政司意見進行進一步行動。

靳提醒，任何人將戶口借予他人使用或用自己戶口協助他人處理不明來歷的款項，無論有否涉及金錢報酬都有機會觸犯洗黑錢罪，一經定罪可被罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益會被沒收。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或透過網上表格舉報。