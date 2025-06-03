直播｜警國安處拘1男4女涉宣揚台獨港獨　35歲男涉變聲虛報放炸彈

警務處國安處拘捕1男女，涉嫌發表港獨及台獨言論，又報案稱會在啟德體育園放置炸彈及引爆。國家安全處總警司李桂華下午5時許，在紅磡德豐街交代案情，《香港01》正進行現場直播。



李桂華指，涉及4月29日至5月20日一系列案件，有人透過電郵及社交媒體，向警方發放信息，宣揚台獨或廢除香港國安法言論，其中一次揚言已經準備引爆藏在中方一駐港機構的炸彈。另外，5月13日有人又致電999，表示在當日稍後，於啟德體育園一音樂會放置炸彈及會引爆，宣揚台獨及港獨，案件嚴重，涉及恐怖活動及危害國安。

警國安處接手追查後，發現一名35歲中國籍男子與連串案件有關，他涉在5月13日利用手機用變聲軟件製作聲帶後，在紅磡附近致電999報案，再將電話棄置海邊。人員昨日拘捕該名男子，亦拘捕4名20至38歲中國籍女子，並搜查4個單位，來檢獲一批與案有關的電話及電腦設施，暫無發現任何爆炸品裝置。現時調查方向包括犯案目的及政治主張。警方稍後安排蛙人落海尋找電話。現場可見，警方特別任務連（飛虎隊）水鬼隊落海搜索。

警方派員在紅磡德豐街對開落海搜索涉案電話。（左朗星攝）

李桂華重申，除《香港國安法》第24條的威脅實施恐怖活動罪外，警方亦有試圖從《公安條例》第28條炸彈嚇詐行為方向調查，前者涉及無期徒刑，後者及涉罰款15萬元及監禁5年。他斥涉案者的行為相當不負責任，浪費警力及公共資源，對社會構成恐慌，強調警方有決心、有能力偵破破這類罪案案。