39歲男賣戶口清洗$760萬黑錢罪成　法庭批准加刑判囚40個月

一名本地男子今日（8日）在區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）罪罪名成立，被判囚32個月。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，批准加重四分之一的刑罰，經考慮其他因素後，被告最終被判囚40個月。



案情指，案發時39歲的被告人涉嫌於2023年4月14日至2023年4月19日期間，將其銀行戶口售賣予他人，該戶口處理約760萬港元犯罪得益。深水埗警區重案組人員接手調查後，在2023年4月26日以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名男子。

區域法院。(黃浩謙攝)

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款五百萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。