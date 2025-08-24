北角美都大廈火｜棚工助逃生　排公屋6年劏房戶：搬走可能更惡劣

北角美都大廈發生奪命火警，昨日（23日）14樓一個「一劏八」單位懷疑冷氣機起火，一名60餘歲男子死亡。居起火單位上一層的一家三口，火警期間呼救獲兩名棚工救上天台。李家歷險仍然驚魂未定，12歲兒坦言「極度恐懼」，但問到會否搬走，李太無奈：「搬去邊度啲劏房都係咁，搬去出面嗰啲可能仲惡劣過呢度，住到搵到公屋為止。」



綜合李氏夫婦形容，一家三口居於美都大廈15樓一個「一劏九」單位，月租超過5000元。簡樸房規管草案現正諮詢公眾，李太表示曾收到一封信，提及「登記」劏房的內容，但至今未與業主商討。



北角美都大廈發生奪命火警，一名60餘歲男子死亡。居起火單位上一層的一家三口，火警期間呼救獲兩名棚工救上天台。綜合李氏夫婦形容，他們居於美都大廈15樓一個「一劏九」單位，月租超過5000元。（鄭嘉惠攝）

「我哋整開窗個防盜網，啱啱出面有兩個搭棚師傅喺度，跟佢救上天台，沿住棚架爬上去。」李氏一家三口居於美都大廈15樓一個劏房單位5年，單位內有窗，月租超過5000元。他們輪候公屋6年，被問到會否擔心再生意外，李太坦言「都擔心」，但她相信「邊度啲劏房都係咁，有啲仲係啲木板間嘅添，都冇辦法囉，因為等（公屋）都等到6年，你搬去出面嗰啲可能仲惡劣過呢度。」

她表示沒有窗好危險，一來空氣不流通，二來「出事的話走都走唔甩」。回憶今次火警3人爬窗逃生，李太強調「總好過喺呢度被燒死」，唯有步步小心，踩實棚架。12歲兒更表示「極度恐懼」，但不打算搬走。

為取締不合格劏房而推出的「簡樸房」，政府訂下八大標準，包括單位面積最少達86呎、樓底最少2.3米、至少一扇窗戶非面向圍封天井、「黑廁」要通風、設獨立水電錶、通往「簡樸房」的室內走廊的至少0.75米闊等。李太表示曾收到一封信，提及「登記」劏房的內容，但至今未與業主商討。（鄭嘉惠攝）

為取締不合格劏房而推出的「簡樸房」，政府訂下八大標準，包括單位面積最少達86呎、樓底最少2.3米、至少一扇窗戶非面向圍封天井、「黑廁」要通風、設獨立水電錶、通往「簡樸房」的室內走廊的至少0.75米闊等。

李太表示曾收到一封信，提及「登記」劏房的內容，但至今未與業主商討。據政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，計劃2026年3月1日起展開12個月的登記期，登記費用全數豁免，完成登記後可享有36個月寬限期，讓業主及營運者可改造工程，及向政府申請認證。

李家對面有一個空置劏房，面積大概100呎，相信是廳的位置沒有窗戶，橫樑頂上有一部冷氣機。

回憶昨日逃生，李先生表示是一場驚險的人生經歷「上咗堂救生課」，當時第一時間着棚工救妻兒上天台，兒子驚慌時「我第一時間叫佢鎮定，唔好驚。嗌佢唔好望，唔好朝下面望，唔望下面望上面。」

他再次感謝無私救人的兩名棚工，以及撲滅火警、問候住戶的消防員。

涉事14樓單位停電配合調查

消防處昨日表示經初步調查相信14樓起火單位「一劏八」，面積15米乘10米，電錶被嚴重燒毁。消防處及政府化驗所人員今日（24日）繼續在場調查，涉事樓層未解封，警方重案組探員帶同多個膠箱上樓蒐證。港燈回覆《香港01》查詢指，昨日收到火警報告後，已立即派工程人員到場處理。大廈全部供電正常，而為配合消防及警方調查工作，涉事單位的電力供應暫停。

現場走廊及樓梯多處熏黑，住15樓的盧先生表示，昨午火警發生時他和太太都不在家，指大廈樓齡60多年，剛進行樓宇大維修，昨日開始拆棚，喜聞搭棚工人幫助李氏一家逃生。他表示事件反映電力問題，指大廈多達十多伙經營劏房，一個單位分裝多部冷氣，他作為少數業主，在法團大會上「都冇辦法」。

消防處初步調查後，表示起火單位一劏八，電錶被嚴重燒毁。現場走火通道未有阻塞，但單位內通道狹窄，令救援「有挑戰」，起火原因有待調查。（梁偉權攝）

北角發生奪命火警，造成1死6傷。一名年約60歲的男傷者被救出時已無呼吸和脈搏，身上有嚴重燒傷，救護員現場立即為他進行心肺復甦，並由救護車送往律敦治醫院，經治療後傷重不治。死者身份仍在調查中，案件已交由東區警區重案組跟進。

另一名17歲的女傷者因吸入濃煙不適，經現場初步治理後，由救護車送往律敦治醫院，情況穩定。其餘5名傷者主要為受驚，經救護員現場治理後，拒絕送院並自行離開。

現場圖片可見，起火單位嚴重燒毁，牆身地面熏黑，家具電器亦焚毀，面目全非，有洗衣機連外殼也燒溶；單位因被一劏八，內部通道狹窄。

北角美都大廈火警，一名男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，送院搶救後不治。（梁偉權攝）

發生奪命火警的北角美都大廈，一邊外牆搭有棚架。（梁偉權攝）