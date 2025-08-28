亦園路謀殺｜警再拘2男　分別涉謀殺、協助罪犯　累計15人落網

51歲私煙拆家本周一（25日）被發現頭部受傷遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方表示，昨日（27日）在荃灣區，再拘捕一名29歲男子涉嫌謀殺及一名27歲男子涉嫌協助罪犯。該名27歲男子已被暫控一項協助罪犯罪，明日（29日）上午在粉嶺裁判法院提堂。而該名29歲被捕男子則現正被扣留調查。案件至今共15人被捕。



早前被捕的13人中，3男已被暫控合共一項串謀謀殺罪、兩男女已被暫控各一項協助罪犯罪，同樣在明天提堂。另有兩男女被暫控合共一項協助罪犯罪，案件已於今日提堂。其餘6名被捕人獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。



死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝/資料圖片）

+ 2

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几本周二（26日）交代案情時表示，姓曾（51歲）死者於周一凌晨約1時，乘七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截。他下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，曾被人用刀從後襲擊其頭部。死者頭破血流，被人押上七人車帶走，最後被棄屍亦園路一橋底。

案件至今已拘捕12男3女，年齡介乎25至65歲。一名62歲男子及一名62歲女子已被暫控合共一項協助罪犯罪，案件已於今日（28日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

另外，3名年齡介乎33至48歲男子已被暫控合共一項串謀謀殺罪，而一名25歲女子、一名65歲男子及一名27歲男子已被暫控各一項協助罪犯罪，案件將於明日（29日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

一名29歲男子涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。其餘6名被捕人獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

新界北總區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3362與調查人員聯絡。

疑犯揮刀斬人形公仔。（鄭嘉惠攝）

疑犯模擬持刀施襲。（鄭嘉惠攝）

警方今日（28日）在中午12時半左右，以七人車接載疑犯到案發現場，他穿黑色上身衫、藍色牛仔褲、戴眼鏡、手臂有紋身，被黑布蒙頭，雙手扣上手扣及腰纏鐵鏈，在一個車房門外停留。

其間探員向疑犯問話，然後給他遞上一柄刀狀道具，並以人形公仔重組案情，可見疑犯持刀在公仔的後腦頸部位置斬下，此部份至12時50分完成。

其後，警方將疑犯帶到荃灣海安路海旁，據悉疑犯將兇器丟在對開石隙。警方「水鬼隊」及機動部隊水陸兩路搜尋，下午3時15分左右，水鬼隊在海中尋獲兩把刀。

+ 8

隨後疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一條小路內的空地，內有破爛的工具、風煤樽等。其間警員沒有帶上人形公仔或任何道具，押解疑犯逗留約10分鐘離開。據了解，此處是警方發現其中一輛攔截事主的私家車位置。