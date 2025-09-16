鐵通插城巴｜鐵通疑留路面句鐘未清理　先後擊中私家車及城巴

青朗公路昨午（15日）發生驚險意外，一支鐵通插穿967線城巴擋風玻璃，直捅向男車長胸口。警方於下午約5時45分接獲報案，據了解，閉路電視拍攝到事發前超過一小時，即約4時38分，涉事鐵通已從一輛重型貨車後方掉在路面上。鐵通疑留路面句鐘未清理，《香港01》正向運輸署及大欖隧道管理公司查詢。



消息指，鐵通曾擊中尾隨重型貨車的一輛私家車，不過鐵通懷疑未被清除，仍留在路中，至城巴經過上址時被擊中，導致意外。經調查後，警方昨日晚上以涉嫌「駕駛危險車輛」，拘捕一名43歲姓曾的重型貨車司機。



鐵通插穿巴士大銀幕，車長大難不死。(讀者羅先生提供圖片)

警方表示，據報一輛巴士沿大欖隧道往元朗方向行駛，當駛至大欖隧道近轉車站時，一支鐵棒擊中巴士的擋風玻璃，其後擊中65歲姓羅巴士司機。救援人員接報到場，消防將巴士司機救出。他胸部受傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理，其後被轉送至屯門醫院。

經初步調查，相信一輛重型貨車，早前沿大欖隧道往元朗方向行駛，當駛至轉車站附近時，一支鐵棒從重型貨車後方跌下、並曾擊中尾隨的一輛私家車。姓曾43歲貨車司機，涉嫌「駕駛危險車輛」被捕，現正被扣留調查。

