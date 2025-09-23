颱風樺加沙｜紅磡岸邊父子追風　8歲氣象迷自備測風機：有啲期待

超強颱風「樺加沙」襲港，天文台於今天（9月23日）下午2時20分改發8號西北烈風或暴風信號。下午5時許，風暴距離香港尚有400公里，《香港01》記者在多區直擊市況，其中紅磡碼頭可見有家長帶同小朋友，到岸邊「追風」。



一名年僅8歲的小氣象迷，在父親帶同下自備測風機到場，指在家中曾伸出窗外測風速，惟沒感受太大風。在岸邊時，他測到最高14公里，形容「而家無乜風」 。他又指「凌晨同朝早好接近珠江口，我唔知嗰陣時會點樣，都有啲期待。」父親則指亦曾擔心安全，如太大風不會走近海邊。



颱風樺加沙襲港，年僅8歲的小朋友自備測風機到紅磡碼頭「追風」。（梁偉權攝）

下午5時，紅磡碼頭岸邊仍有不少市民駐足，其中一對父子，自備測風機「追風」。陳先生指，他們居於附近，以往8號風球時，安全情況下都會與兒子出門「追風」，「帶佢嚟感受吓，有幾多風」。現場尚算平靜，他們預計只會逗留一陣，「趁依家唔係大風大雨，就睇一睇」，他直言會擔心安全，若發現太大風 「就唔好行去海邊，就行近陸地」。

年紀輕輕的8歲兒子為一名氣像迷，相當留意風暴走向，他向記者表示「而家就冇乜風，因為佢（樺加沙）仲係距離香港400公里」。他又指剛才測風機，僅測到時速公里約「11、12，14到」，在家中曾開窗探測，亦不覺大風。

他表示，颱風於凌晨及朝早時段「好接近珠江口，我唔知嗰陣時會點樣，都有啲期待」，又指對於休假兩天，不用上學感到開心，更指「做晒啲功課」，會留在家中「打機」，不過明日則不會外出「我唔會出去，要閂窗㖭啊，可能吹跌晒啲衫」。陳先生則指，家中已準備好糧食，會不時看新聞留意風暴動向。

8歲小氣像迷自備測風機「追風」。（梁偉權攝）

早前下午3時許，8號風球期間，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

警方其聯同消防交代詳情，同時呼籲市民切勿追風逐浪，危害自身及救援人員安全。

紅磡碼頭尚算平靜，岸邊未有湧浪。（梁偉權攝）

天文台預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。