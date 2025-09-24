颱風樺加沙｜何文田窩打老道大型棚架倒塌　6條行車線全封

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逼近本港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號。



本港多處地方都有強風暴雨，多個棚架和窗戶搖搖欲墜，甚至墮下。今日（24日）凌晨4時45分，何文田窩打老道84號一幅面積20米乘30米的大型棚架懷疑受到強風暴雨吹襲倒塌，消防和警員接報到場處理，由亞皆老街經窩打老道去培正道6條行車線全封。



窩打老道84號一幅面積20米乘30米的大型棚架懷疑受到強風暴雨吹襲倒塌。

