颱風樺加沙｜紅磡海面風浪猛烈 躉船疑撞岸 附近天秤塌下
撰文：凌逸德
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙為本港帶來狂風暴雨，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號。
《香港01》收到讀者照片，位於紅磡的九龍海逸君綽酒店對開疑似有躉船撞岸，導致附近天秤塌下，岸邊欄杆和石壆遭到掃毀，碎片散開，跌落行人道，海面風浪非常猛烈。
