樺沙加｜青衣盈翠半島11座停電　高層居民「被困」：耐我就租酒店

超強颱風「樺沙加」襲港後逐步遠離，惟青衣盈翠半島11座全幢樓，今日（24日）傍晚突然停電，未知是否與風暴有關。有居民批評管理處與保安員的回覆「羅生門」，未知今晚情況如何，「長時間耐嘅我就行40幾樓落樓去租酒店，而家咩都唔知！」據了解，中電供電沒有問題。《香港01》正向管理盈翠半島的港鐵查詢。



青衣盈翠半島11座今日（24日）全幢停電。（林振華攝）

居於40多樓高層的居民關太向《香港01》透露，傍晚約5時40分突然停電，多次致電管理處無人接聽，又恐會困𨋢，與鄰居商討後，只能在家中靜候。近一小時後終成功致電管理處，對方表示是中電電壓問題；惟大廈保安員卻引述中電指並非中電問題，令她惑不解。

正值晚膳時間，關太一家只能吃儲糧充飢，但今晚未知應該如何渡過，如有確實答案才能定奪是否暫時離開家園，「我都要知道今晚走唔走，如果長時間耐嘅，我就行40幾樓落樓，去租酒店，但而家咩都唔知！」

記者在盈翠半島視察，可見11座全幢樓烏燈黑火。另一名住客胡先生稱，今次是首次遇上停電，「突然間冇咗電，聽唔到有跳掣，停之前眨咗一眨咁。」他指，升降機沒有停止，引述管理處表示已叫承辦商搶修，但未知原因，「而家唯有買外賣先！」

另外，何氏夫婦手抱嬰兒落樓，指5時半開始停電，管理處沒有提供原因，亦沒有恢電時間，「唯有落街食飯先。」