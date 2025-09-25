颱風樺加沙．有片︱消息：警拘兩外籍女　涉帶男童在海怡半島追風

超強颱風「樺加沙」襲港，周三（24日）10號風球期間，港島南區海怡半島岸邊，有兩名女子帶一名男童追風自拍，被數米巨浪沖跌，3人一度被「淹沒」，幸無釀成慘劇。



消息稱，警方就事件拘捕兩名女子，分別為男童的印度籍母親及其斯里蘭卡籍朋友。



突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

▼嘉業街墮海意外▼



另外，周二（9月23日）下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。幸3人送院後情況已好轉。

該家庭的鄰居林太向記者提到，甄生一家四口好幸福，平時出入兩姊弟會打招呼，很乖巧。林太說甄太為家庭主婦，形容她「好勤力，湊小朋友，又會出去做兼職」，續指從未聽聞他們會在打風期間睇浪，得悉意外後覺得「心好唔舒服」，嘆言「好可惜，好慘」，祝願他們一家平安無事，大步檻過。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

事實上，當日三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全；若再有市民不聽警方勸喻返回安全位置，警方會採取行動。