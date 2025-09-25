01投票｜颱風樺加沙10號風球的反思 管追風？如何管？齊來表態
撰文：韋景全
【打風/追風/颱風/樺加沙】隨帶來今年第二個10號風球的熱帶氣旋樺加沙遠離本港，所有熱帶氣旋警告取消，港人都可稍鬆一口氣。 不過，風暴期間發生疑因追風而起的受傷報告，柴灣有一家四口觀浪期間三人墮海，社會掀起應否立例禁止或加強規管追風行為的討論。管追風？如何管？齊投票表態。
颱風樺加沙襲港期間，發生多宗因追風有人受傷報告；其中一家四口在柴灣嘉業街防波堤觀浪母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人獲救同送東區醫院。
風暴期間，不少追風一族在十號風球最高警告訊號下仍到岸邊打卡，部分人帶同小朋友，一度險被風浪波及，情況相當驚險，亦引起市民討論應否立例禁止追風行為。《香港01》整合了官員、議員、網民有關規管追風行為的意見及6項建議，了解社會對管追風的意見。
