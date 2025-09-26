國慶軍艦訪港｜9.30及10.3設海上交通管制　多條渡輪航線服務調整

再有兩艘軍艦訪港，海軍戚繼光艦和沂蒙山艦將停駐在港，於10月1日至2日開放予公眾參觀。運輸署今日（26日）公布，下周二及周五上午，將實施海上交通特別措施，調整多條港內及離島渡輪服務。



為疏導受影響乘客，署方指，已督導相關巴士營辦商加強服務，並呼籲市民，特別是離島居民，應預早規劃行程，並預留充裕的交通時間。署方又指，緊急事故交通協調中心將會24小時運作，監察全港交通情況，並與各公共運輸服務營辦商緊密合作，在可行情況下盡快恢復正常服務。



運輸署指，9月30日及10月3日上午將實施海上交通特別措施，多條港內及離島渡輪服務將有相應調整。 (資料圖片/盧翊銘攝）

運輸署將於下周二及周五上午實施海上交通特別措施，多條港內及離島渡輪服務將有調整，包括7條離島渡輪航線：

中環來往長洲



9月30日（星期二）

由長洲開出：上午8時20分的航班取消，8時40分的航班延後至8時50分開出；由中環開出：上午9時的航班取消。

10月3日（星期五）

由中環開出：上午10時15分的航班取消，10時45分的航班延後至11時開出。

中環來往梅窩



9月30日（星期二）

由梅窩開出：上午8時30分的航班取消，8時45分的航班延後至9時05分並改以高速船開出；由中環開出：上午9時的航班取消。

10月3日（星期五）

由梅窩開出：上午9時40分的航班提早至9時30分開出，10時的航班延後至10時20分開出；由中環開出：上午10時30分的航班取消。

中環來往坪洲



9月30日（星期二）

由坪洲開出：上午8時35分的航班提早至8時25分開出；由中環開出：上午8時的航班提早至7時55分開出，9時15分的航班延後至9時30分開出。

10月3日（星期五）

由坪洲開出：上午10時的航班延後至10時30分開出；由中環開出：上午10時45分的航班延後至11時開出。

坪洲往喜靈洲（特別航班）



9月30日（星期二）：上午9時45的首班船延後至10時05分開出。

10月3日（星期五）：上午11時15分的航班延後至11時30分開出。

中環來往榕樹灣



9月30日（星期二）

由榕樹灣開出：上午8時40分的航班提早至8時30分開出，9時的航班延後至9時10分開出；由中環開出：上午8時50分的航班提早至8時40分開出，9時10分的航班取消。

10月3日（星期五）

由中環開出：上午10時10分的航班提早至10時開出。

中環往索罟灣



10月3日（星期五）：上午10時20分的航班提早至10時開出。

中環來往馬灣



9月30日（星期二）

由馬灣開出：上午9時的航班延後至9時15分開出；由中環開出：上午8時50分的航班提早至8時45分開出，9時30分的航班延後至9時45分開出。

10月3日（星期五）

由馬灣開出：上午10時的航班取消；由中環開出：上午10時30分的航班取消。

中環來往愉景灣



9月30日（星期二）

由愉景灣開出：上午8時15分及8時30分的航班分別提早至8時10分及8時20分開出；8時50分及9時10分的航班取消；由中環開出：上午8時40分及9時10分的航班取消。

10月3日（星期五）

由愉景灣開出：上午10時10分的航班取消；由中環開出：上午10時10分及10時40分的航班取消。

此外，九條港內渡輪航線亦可能受影響。在以下時段，服務或需臨時調整最多約30分鐘：

9月30日（星期二）：上午約8時30分至9時30分；

10月3日（星期五）：上午約10時45分至11時45分

受影響航線包括：



灣仔來往尖沙咀、中環來往尖沙咀、北角來往紅磡、北角來往九龍城、中環來往紅磡、北角來往觀塘、水上的士、西灣河來往觀塘及西灣河來往三家村。

陸路交通：加強巴士服務疏導乘客

運輸署表示，為配合渡輪調整，營辦商將在受影響時段加強以下巴士服務：

新大嶼山巴士3M號線加強來往梅窩碼頭至東涌站的服務；居民巴士DB03R路線加強來往愉景灣至欣澳的服務；開辦由愉景灣前往中環三號碼頭的免費巴士服務；居民巴士NR338S路線於10月3日加強來往馬灣（東灣巴士總站）至中環二號碼頭的循環線服務。

運輸署金鐘統一中心香港牌照事務處。(資料圖片/楊凱力攝)

運輸署呼籲市民密切留意電台、電視台、運輸署網站和「香港出行易」流動應用程式發放的最新消息，以獲取最準確的交通資訊。署方將與離島民政事務處及各營辦商合作，透過多種渠道發放最新安排。