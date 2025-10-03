香港快運客機偏離初步調查揭撞毀3盞燈、2指引牌　料調查須12個月

上月8日強烈熱帶風暴「塔巴」吹襲香港、8號風球及黃色暴雨警告生效期間，香港快運客機降落香港國際機場後偏離，懷疑撞到跑道旁的指示牌，停在滑行道上，民航意外調查機構展開調查，今日（3日）發表調查初步報告，指客機撞毀三盞跑道邊燈及草地區域兩塊停機坪指引牌，事故後，客機起落架、右側發動機及機身亦告受損。



強烈熱帶風暴「塔巴」吹襲香港，八號風球及黃色暴雨警告生效期間，香港快運客機降落香港國際機場後偏離，懷疑撞到跑道旁的指示牌，停在滑道上。事件中無人受傷，有乘客在小紅書上分享降落過程，指「風把起飛機吹偏了，弄到了起落架......確實是我這輩子坐過最顛的飛機」，認為機長敢於降落非常厲害。（Bobo/小紅書）

於07L跑道著陸時機身突然向右偏離跑道 衝往兩滑行道之間草地區域

根據民航意外調查機構今日發表的調查初步報告概述，香港快運航空一架空中巴士A320型客機，於上月8日由北京（ZBAD）飛抵香港（VHHH）降落期間，在早上約10時34分於07L 跑道著陸時，機身突然向右偏離跑道，衝往 C6 與 C7 滑行道之間的草地區域。

概述指，其後客機自行駛回跑道，離開跑道並停定在 Z 滑行道，在偏離跑道事故中，客機撞毀三盞跑道邊燈及草地區域兩塊停機坪指引牌，客機起落架、右側發動機及機身亦告受損。香港機場管理局經檢查跑道後，確認跑道狀況正常，並未發現飛機殘留部件。機上乘客及機組人員最終安全撤離，涉事客機其後由拖車拖往維修區。

調查小組正分析數據確定意外成因 料此「嚴重事故」調查需時12個月

初步報告指，調查小組已和機組人員和客艙乘務員面談，並收集了航班文件、飛行數據、駕駛艙錄音、機場閉路電視錄像、航空交通管制操作記錄及氣象資料。調查小組正分析所收集的數據和資料，以確定意外的情況和成因，同時確定進一步需要調查的範圍和/或要跟進的調查方向，預計此嚴重事故調查需時十二個月。

香港快運稱正嚴肅跟進今次事件 承諾從事件中汲取經驗

香港快運航空表示，知悉民航意外調查機構就9月8日由北京大興前往香港UO235航班降落偏離事件發表的初步報告，將繼續全力配合相關當局的調查工作，並已主動開展全面的內部檢視，並會繼續向相關當局報告調查進展。營運總裁Sinead Conroy指正嚴肅跟進今次事件，並承諾從事件中汲取經驗，進一步優化營運安全。

香港快運北京抵港航班降落後偏離，懷疑撞向草坪起落架冒煙，航機停留在滑道上，乘客及機組人員沒有受傷，由機場穿梭巴接走。（Lee K Ho／香港機場實況討論區）

香港快運航空事發當日指，當日由北京大興（PKX）前往香港（HKG）的航班UO235，在香港國際機場安全降落後發生偏離。航機其後停留在滑道上，機組人員依照標準作業程序處理，與地勤人員協調，乘客已經離開機艙。

機上共有137名乘客及機組人員，並無接獲任何乘客的受傷報告。機組人員已為乘客提供必要協助，並持續向乘客提供最新資訊。香港快運強調乘客與機組人員的安全是首要考量，對造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。

