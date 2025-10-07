大埔寶鄉街及廣福道交界 電動單車捱綠的撞 受傷騎手涉5罪被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔寶鄉里昨日中秋發生2死2傷奪命車禍，今日（7日）同區再發生驚險交通意外。晚上8時42分，一輛的士及一輛電動單車分別沿寶鄉街及廣福道行駛，兩車駛至交界的十字路口相撞，據報的士擋風玻璃碎裂，有人暈到。救援人員接報到場後，幸男騎手已回復清醒，他腳部及頸部受傷，由救護車送往那打素醫院治理。
經初步調查，21歲姓何男騎手涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「不小心駕駛」被捕，他現正被扣留調查。
網上圖片可見，騎手捱撞後倒臥在綠色新界的士車輪前方；數名街坊途人上前查看傷者，有人與救護員一同蹲下施援。現場圖片亦見，一隻拖鞋遺落在的士車頭蓋上；的士擋風玻璃碎裂，碎片四散於馬路。
