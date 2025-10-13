重案組搗黑幫大耳窿拘4人　揭年息209厘壓榨2000人　6年吸血$1億

西九龍總區重案組搗破由黑幫操控的高息大耳窿集團，拘捕4人，揭發不法份子於2019年起借錢予2,000人，除以209厘超高年利率「吸血」，亦剋扣貸款額兩成作「手續費」，總涉款高達近1億元。



警方今日（13日）搜查油麻地一商廈單位及屯門一住宅單位，拘捕2男2女，檢獲一批證物。（警方提供）

西九龍總區重案組根據線報及深入調查後，展開代號「雷霆（THUNDERBOLT）」及「火岩（FLAMESTONE）」反非法高利貸集團行動，打擊一個懷疑由三合會操控的高利貸集團。

人員今日（13日）突擊搜查油麻地一商業大廈單位及屯門一住宅單位，共拘捕2男2女本地人士（31至53歲），涉嫌「以過高利率放貸」及「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱串謀洗黑錢）」。所有人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

警方調查發現，該懷疑非法高利貸集團，以促銷電話接觸受害人，放貸時以收取手續費為理由，扣留金額高達貸款兩成，並要求受害人每兩星期還款。自2019年起，集團已向超過2,000人貸款，涉及的借貸金額由2,000元至80萬元不等，總金額接近1億元。經計算後，人員發現該集團貸款年利率高達209厘，大幅高出法例規定的48厘。

警方表示，一直致力打擊非法高利貸的行為，尤其是由三合會操控的高利貸集團，直接打擊三合會的收入來源。警方希望藉此機會呼籲市民，向合法的金融機構去借取款項，切勿借取非法高利貸。