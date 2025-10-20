機場貨機衝落海｜杜拜來港貨機衝出跑道　地勤車被撞落海2人亡

【清晨05：45更新】消防在海中先後救起兩名男子，其中車輛司機由救護車急送北大嶼山醫院，送院時昏迷，惟終證實不治；另一人則現場證實死亡。

香港國際機場發生嚴重航空事故。凌晨3時許，一架由杜拜來港的貨機，於香港機場北跑道降落時，懷疑衝出跑道跌落海面。大批救援人員現正搜救當中。消息稱，事故中有一輛地勤車輛被撞，連人帶車被撞落海，車上兩人失蹤。至於貨機上4名機組人員則無受傷。飛行服務隊直升機現飛到跑道上空盤旋、多架消防船亦在海面搜救中。現場消息稱，消防處救護車駛往北大嶼山醫院，接載數名醫護人員前往滅火輪碼頭，為救援作出準備。



涉事貨機航班編號UAE9788，為阿聯酋航空貨運航班，由土耳其為總部的AIR ACT代為執飛。涉事貨機為波音747-481（BDSF）機型，注冊編號為TC-ACF。

涉事貨機機頭擱在岸邊、機身折斷浮在海中，機尾不知去向。

民航處表示，香港國際機場今日凌晨約3時50分發生一宗事故。一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後出現偏離情況滑出海面。空管人員已即時按既定機制，通知機場管理局及其他救援單位。初步資料顯示，機上4名機組人員已獲救送院，另外兩名地面工作人員受事故影響墮海。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。

民航處表示高度關注是次事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。

地勤男司機墮海昏迷，由救護車送院搶救，惜終不治。(陳永武攝)

飛行服務隊直升機在跑道上空盤旋，大批消防車輛及消防船在場營救。(李家傑攝)

GFS直升機在上址搜索。(圖片來源：Flightradar24.com)

多架消防船在現場海面搜救。(圖片來源：marinetraffic.com)

該航機由杜拜阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）出發，於本港時間今日（20日）凌晨3時53分抵港，使用香港國際機場北跑道07L降落。根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，涉事貨機於降落後，至使用跑道約一半時突然左轉。

消息稱，涉事貨機有一半擱在岸上、部份跌落海面。現時北跑道全面封閉。據了解，事發後緊隨UAE9788降落的一架國泰CX851航機，須立即進行復飛，並改由南跑道降落。

大量救援車輛趕至北跑道搜索。(讀者提供圖片)

