JPEX林作陳怡落案｜紅色通緝令追3主腦骨幹　包括幣少助手莫浚廷

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方商業罪案調查科召開記者會交代案情，將落案起訴16人，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人。警方表示，由於部分涉案者在拘捕行動前已潛逃海外，現已透過國際刑警發紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，其中包括「幣少」助手莫浚廷、郭浩麟及張駿晴。



警方透過國際刑警發出紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，其中包括「幣少」黃鉦傑及其助手莫浚廷。(警方提供)

現年27歲莫浚廷為「幣少」助手，曾兩度被捕。他於2019年涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。及至2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲准保釋；他涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。其中，國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（即俗稱「洗黑錢」）。

2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當年莫浚廷於挖礦機講座時的情況。（網上圖片）

與「幣少」同捲挖礦機騙案

2019年，「幣少」黃鉦傑公開推銷售價5位數，可挖出加密貨幣「Filecash coin」（FCC），並揚言買入這部礦機的人都會在三個月內收回成本。惟多名苦主其後報案，稱回報作出虛假聲稱，涉款至少2,750萬元。

警方事後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3人，包括「幣少」黃鉦傑、以及被指是其助手莫浚廷。其後一名買家更入稟法院，向涉案者追討索償12.5萬元。翻查法庭記錄，2022年12月一宗小額錢債申索案件中，莫男與黃鉦傑同列為被告。

曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，被發出紅色通緝令。（網頁截圖）

其中一名被發紅色通緝的現年28歲男子郭浩麟，被控兩項串謀詐騙及洗黑錢罪。翻查資料，根據公司註冊處資料，郭浩麟曾為註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」董事，其後該公司於2022年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」；他亦同為「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」（Crypto Wesearch Media Limited）董事。

翻查國際刑警組織網頁，紅色通緝令獲部分國際刑警的成員國賦予法律權力，可臨時拘捕或拘留有關人士，以待提出引渡的要求；但這並非國際逮捕令，即使有人被列於紅色通緝令上，也不代表他所在當地政府必然會採取行動。截至2023年12月，國際刑警共有74,224張紅色通緝令仍然生效，單是2023年則發出12,260張。

國際通緝令/通告分7個級別，包括紅色、黃色、藍色、黑色、綠色、橙色及紫色，不同級別的通緝令有不同目的：

．紅色通緝令：要求拘捕或臨時拘捕被通緝人士，以便遣返

．黃色通告：協助尋找多數屬未成年的失蹤人士，或協助認明未能確定自己身份的人士

．藍色通告：搜集更多有關某人身份的資料，或搜集更多與某一項罪行有關的活動詳情

．黑色通告：找尋有關不明身份屍體的資料

．綠色通緝令：就觸犯刑事罪行並可能在其他國家重犯有關罪行的人士，向成員國發出警告及提供情報

．橙色通告：向警方、公共機構及其他國際組織發出警告，提醒他們偽裝武器、炸彈郵包及其他危險物品所帶來的威脅

．紫色通緝令：找尋有關罪犯犯案手法、犯案工具或掩飾手法的資料

另有一種「國際刑警組織－聯合國特別通告」，則是針對聯合國安理會制裁委員會實施禁制令的個人及團體而發出。