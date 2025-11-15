有片｜機場三跑地盤驚現戰時炸彈　900人疏散　EOD現場引爆

今日（15日）中午11時58分，警方接報指，有建築工人在機場三跑工程地盤掘地時，發現一枚約30厘米乘7厘米、呈酒樽形狀的戰時炸彈。警員到場疏散工人及圍封附近一帶，並召爆炸品處理課（EOD）前往協助；消防及救護車亦在場戒備。



警方證實涉事的是戰時英軍迫擊炮。爆炸品處理課人員於下午約4時20分即場引爆炸彈，現場於下午約4時35分解封。事件中無人受傷，但有約900人自行或由人員協助疏散至安全位置。



機場T2客運廊地盤發現一枚約30厘米乘7厘米的戰時英軍迫擊炮，警方爆炸品處理課人員即場引爆該炸彈。（警方提供）

據知，發現戰時炸彈的位置，距離新建機場航班控制塔約600米，工人挖掘至約1米深時，發現該枚迫擊炮。

機管局回覆指，今天上午約10時，承建商工人於T2客運廊工地附近發現一件可疑物品並報警，機管局根據警方指示，將可疑物品附近範圍暫時封閉，以便警方進一步調查和處理。機場運作不受事件影響。

工人發現一枚約30厘米乘7厘米、呈酒樽形狀的戰時炸彈。（讀者譚先生提供）

大批警員到場，救護車亦在場戒備。（讀者譚先生提供）

人員到場疏散工人及圍封附近一帶。（讀者譚先生提供）