鰂魚涌戰時炸彈｜現場已撤離　將擴大圍封範圍　展開炸彈切割程序

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人，當局晚上出動無人機，呼籲附近居民撤離，以便今日（20日）拆彈。



當局凌晨1時許會見傳媒，交次事件最新發展，警方指出協助2,887人離開現場一帶，將會進行擴大封鎖範圍，提醒市民切勿前往現場一帶。爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超指出，人員將會切割炸彈，完成後去到燒毀程序，希望日出或日出後完成，警方屆時清理炮彈。



運輸署助理署長（市區）鄒炳基、港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑、東區警區指揮官總警司陳天柱，以及爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超交代事行動最新發展。（陳永武攝）

東區警區指揮官總警司陳天柱表示，警方兩次逐間逐戶協助附近居民撤離，談判組亦幫手解釋，同時首次出動無人機在高空用中英文廣播，今日凌晨12時45分成功疏散18幢所有居民，警方最終協助2,887人離開，其中463人到11個社區中心，其餘人自行安排住處。至於其他居民，在得知消息後，可能已自行離開。

目前，現場已完成疏散，稍後會進行擴大封鎖範圍。在擴大後的範圍內，所有人員將會撤離，然後現場會交由爆炸品處理課的同事進行拆彈程序。

港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指出，現有封路範圍擴大，介乎芬尼街至華蘭路之間的英皇道東西行全線封閉，介乎芬尼街至華蘭路之間的海堤街和整條華蘭路行全線封閉，內街糖廠街、海光街、海灣街和部份太古城道因應封閉。若有車輛沿英皇道東行，只能在芬尼街掉頭，車輛沿英皇道西行，需要經基利路和祐民街掉頭東行，海澤街往海堤街方向行駛的車輛只能經芬尼街出去英皇道，繼而右轉西行，沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後只能右轉入太裕路。

麥指出，經勘察後，港鐵港島綫管道和發現炸彈現場有足夠距離，所以是次行動不會影響到港鐵運作。

運輸署助理署長（市區）鄒炳基表示，4條夜間巴士受到行動影響，若今早現場尚未解封，將有大約20條巴士路線受到影響，署方會和巴士公司商討改道安排。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超指出，過去6小時成功撤離市民，緊接進入切割炸彈程序，歷時大約數小時，希望可以順利進行，之後去到燒毀炸彈程序，危險程度較高，希望日出或日出後完成，警方屆時清理炮彈或展開其他跟進。

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

▼9月19日晚上撤離情況▼

