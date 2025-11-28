政府成立大埔宏福苑援助基金 已收5億善款｜附捐款方法
撰文：文維廣
出版：更新：
為援助大埔宏福苑五級奪命火災的災民，特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」，民政及青年事務局局長麥美娟今日（28日）表示，基金自昨日成立至今日下午5時，已收到5億元來自各界的捐款，連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有8億元，協助居民及支持各項相關工作。
政府會為火警每名死者的家屬提供20萬元慰問金，並將於下星期起，向有關每個家庭提供5萬元生活津貼。
▼援助基金接受個人及私人機構的捐款 相關專屬戶口資料如下▼
港元：中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金）
人民幣及其他貨幣：中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金）
可透過WhatsApp登記捐獻物資
此外，團體和市民可以透過WhatsApp號碼9213 2388，登記他們的資料和可捐獻的物資，以便政府整合資料和有需要時與有關人士聯繫。
