宏福苑大火︱600名災難遇害者辨認組入宏福苑　助辨認遺體及蒐證

大埔宏福苑五級大火，至今造成128人罹難，逾70人受傷，約200人失聯。保安局局長鄧炳強早前表示，警方將進入大廈蒐證及調查，預計整個調查時間需要3至4星期。今日（29日）中午，600名警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員進入宏福苑各幢大廈蒐證。



宏福苑大火，周六（29日）中午時分，大批災難遇害辨認組人員進入各幢大廈，開始搜證工作。（翁鈺輝攝）

穿着白色保護衣、戴藍色頭盔的災難遇害者辨認組（DVIU），今早9時許已經陸續集合在宏福苑附近的球場，至上午11時20分，共600名DVIU人員進入大廈。其間部份人曾用發泡膠箱盛載物品，也曾拿走一塊長方形的板，疑是火警中的證物。

DVIU 1975年成立 目的：災難中快速準確人道地辨認遺體

災難遇害者辨認組於1975年成立，成員隸屬警方刑事偵緝訓練科，全部以兼任性質，現時成員約640人。災場往往涉及大範圍，成員以科學的方法，協助分清不同區域，加快工作流程。

1972年6月18日寶珊道發生山泥傾瀉，事故令政府及警務處高層意識到必須擁有一支有系統、專業的隊伍，專門應付涉及大量傷亡的災難（包括空難、海難、火災、爆炸等），以確保遺體能被快速、準確、人道地辨認，並為死因調查提供可靠證據。

經過約3年籌備，最終於1975年正式成立「災難遇害者辨認組」（Disaster Victim Identification Unit），成為亞洲最早成立此類專業隊伍的執法機構之一。所有參加刑事偵緝（CID）訓練課程的警員，必須接受為期2.5天的DVIU專業訓練並通過考核。

主要職責

1)災場搜尋與記錄：將現場以航拍圖劃分為小格，4人一小隊，直線並肩搜查，每次只處理一具遺體/殘肢，避免混亂；詳細記錄發現位置、時間、遺體狀態、身邊財物；使用RFID無線射頻辨識系統（與創科局合作研發，2015年起使用），電子標籤精準記錄遺體位置。

2)遺體處理與運送：穿全套白色保護衣、口罩、手套、橙色頭盔。每隊攜帶約10磅背包，內有大小屍袋（成人/兒童/殘肢）、木標桿、簡易挖掘工具、即影即有寶麗萊相機（避免家屬直接看到過於血腥的數碼相）、紙質表格、平板電腦。進出搜尋區必須消毒，遺體先入膠袋貼標籤，再入帆布屍袋，然後送到臨時殮房。

3)殮房辨認與家屬協助：憑銀包、手機、衣物、飾物、紋身、身體特徵等辨認身份。必要時交政府化驗所提取指紋或DNA；陪同驗屍官工作，最後由家屬作最終確認。

重大出勤紀錄

1996年嘉利大廈五級火（41死，遺體燒焦難辨認）

2003年屯門公路九巴墮橋

2004年南亞海嘯（遠赴泰國辨認38具港人遺體）

2008年龍鼓水道撞船

2012年南丫島海難（39死，遺體浸水發脹，150人出動）

2013年埃及熱氣球事故（海外出勤）

2018年大埔公路九巴翻車（19死63傷，約300人出動）

心理衝擊與支援

由於成員需要處理火災燒焦遺體、海難發脹遺體、兒童遺體等最難面對。每次任務後1星期內必須見警察臨床心理學家評估，4至6星期恢復正常，嚴重者需看精神科。

技術發展

2015年起引入RFID無線射頻辨識系統（仍與紙本雙軌進行，國際慣例）。開發中的DVIS（Disaster Victim Identification System）電子系統，2018年後陸續投入使用。保留寶麗萊即影即有相機，方便篩選照片，減低對家屬二次傷害。