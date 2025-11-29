大埔宏福苑大火︱居民排隊申請災民證及應急錢 輪候時間約2小時
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑於五級大火奪去多條人命，大批居民無家可歸，需要支援。為解災民燃眉之急，政府早前宣佈，將向每戶災民派發一萬元現金應急錢，同時亦有多個團體為災民發放緊急援助金。今日（29日）早上，大量居民到臨時庇護中心及中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申請災民證、政府及非政府資助。由於排隊人數眾多，預計輪候時間至少需要2小時。
現場可見，中華基督教會馮梁結紀念中學有大量居民排隊申請非政府機構放發的緊急援助金，即使人龍長至「打蛇餅」，仍然秩序井然。現場廣播指，申請資助輪候時間需要2小時。
居民林太太今晨8時許前來申請，輪候約1個半小時。林太向保良局、路德會及公益金等機構申請，暫取得2.4萬元應急錢。她形容內裏設有幾十個櫃檯，民居需要逐一向不同機構申請資助；雖然申請人數多，但內裏亦有大量職員會提供協助。但由於輪候時間長，手續繁複，令有部分居民感不滿。
現時香港傷健協會的新界傷健中心設為到臨時庇護中心，災民可以在此申請政府一萬元現金應急錢及災民證。
▼大批警員及相關人員進入宏福苑各幢大廈▼
▼災民到馮梁結中學登記申領政府發放的津▼
▼市民借記者相機遠眺家園情況▼
▼廣福邨平台物資清場情況▼
+13
宏福苑大火災持續更新｜128死79傷 下半旗哀悼3天 18區設弔唁處政府成立大埔宏福苑援助基金 已收5億善款｜附捐款方法宏福苑火災｜廉署就大維修涉貪拘8人 包括顧問董事、分判商夫婦宏福苑大火災｜鄧炳強：棚網達阻燃要求 易燃發泡膠致火迅速蔓延宏福苑大火災︱鄧炳強：警方最快今日進入樓宇調查 料需時3至4周宏福苑大火災｜大量遺體未明 災難遇害者辨認組憑特徵DNA助辨認宏福苑大火災｜8座大廈火警鐘均無響 將向消防設備承建商執法宏福苑大火｜住戶借用記者相機 長鏡望焦黑家園潸然淚下