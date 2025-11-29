大埔宏福苑大火︱居民排隊申請災民證及應急錢　輪候時間約2小時

大埔宏福苑於五級大火奪去多條人命，大批居民無家可歸，需要支援。為解災民燃眉之急，政府早前宣佈，將向每戶災民派發一萬元現金應急錢，同時亦有多個團體為災民發放緊急援助金。今日（29日）早上，大量居民到臨時庇護中心及中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申請災民證、政府及非政府資助。由於排隊人數眾多，預計輪候時間至少需要2小時。



現場可見，中華基督教會馮梁結紀念中學有大量居民排隊申請非政府機構放發的緊急援助金，即使人龍長至「打蛇餅」，仍然秩序井然。現場廣播指，申請資助輪候時間需要2小時。

居民林太太今晨8時許前來申請，輪候約1個半小時。林太向保良局、路德會及公益金等機構申請，暫取得2.4萬元應急錢。她形容內裏設有幾十個櫃檯，民居需要逐一向不同機構申請資助；雖然申請人數多，但內裏亦有大量職員會提供協助。但由於輪候時間長，手續繁複，令有部分居民感不滿。

現時香港傷健協會的新界傷健中心設為到臨時庇護中心，災民可以在此申請政府一萬元現金應急錢及災民證。

