宏福苑大火｜居民乘旅遊巴抵宏志閣取回物件　政府應急隊在場協助

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡。警方早前完成5座大廈搜索工作，其中未受大火波及的宏志閣，今日（3日）起一連兩日開放讓居民返回單位取物品。今日早上近9時，大批住戶乘坐旅遊巴到宏志閣。現場可見，有一批穿上「政府應急隊」背心人員在場準備，相信稍後將會協助住戶上樓。



現場大量穿上「政府應急隊」背心人員在場準備，稍後將協助住戶上樓。（馬耀文攝）

現場有大量穿上「政府應急隊」背心人員，稍後將協助住戶上樓。（馬耀文攝）

宏志閣居民回家取物件安排：

日期：12月3日及4日

時間：上午9時至晚上9時

人數：每戶最多2人

時限：最長1.5小時

陪同人員：公務員

登記位置：廣福邨廣義樓旁邊



大埔宏福苑火災，大批住戶乘坐旅遊巴到宏志閣。（馬耀文攝）

警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。

翻查資料，「政府應急隊」是在應對重大及突發事故，政府「全政府動員」級別情況下能立即動員以政府僱員為基礎的應急隊伍，短時間內增添大量人力支援。