宏福苑大火︱大家庭5個物業紮根屋苑　罹難孖女家人：一齊面對

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，居民流離失所。未受大火波及的宏志閣居民，今日（3日）可返回單位取物品，居民黃小姐收捨細軟後接受訪問透露罹難的孖妹其中一人為其弟婦，家人十分難過，但會「一齊面對一齊處理」，亦勉勵其他災民一起努力，「好多人陪住一齊行」。



黃小姐指，她們是一個大家庭，一共在宏福苑擁有5個物業，很喜歡屋苑，形容「是一份情」， 而且土生土長大埔30年，他日亦會選擇回大埔區居住。至於宏志閣去向如何，黃小姐偏向拆卸重建，坦言「得返一棟喺到其實無意思」，而重回舊址居住，亦要面對很多傷感，但房屋資產就在宏福苑，因此未來仍有很多未知之數。



居住宏志閣的黃小姐今日回家收拾細軟。（左朗星攝）

紮根大埔30載 大家庭擁宏福苑5個物業

宏志閣居民黃小姐今日經安排下，重回住所取個人物件，包括嬰兒車、孩子上學的書本、文具等日常用品，期間有政府安排的公務員，協助推車運送物品。黃小姐指，並沒居住在當局安排的中轉過渡房屋，指地點不近又不方便，而她的家庭有小孩在區內上學，她希望小朋友盡快適應，因此暫住親戚家中。

她透露，她們是一個大家庭，父母、弟弟、姊姊、家婆均住在宏福苑，一共擁有5個物業，分佈在宏建閣、宏泰閣。「我哋喺好鍾意宏福苑，先會買宏福苑的」，是一份情。她紮根在大埔區超過30年，由出生、結婚、組織家庭均在大埔。因此，她希望他日當局安置後，也能居住大埔區內。

黃小姐透露罹難的孖妹其中一人為其弟婦，家人十分難過，（左朗星攝）

罹難孖妹家人：全家都很難過 會一起面對一齊行

火災中奪去多條人命，早前證實罹難一對孖妹任氏姊妹，為黃小姐的弟婦。她指，整個家庭都十分難過，但依然要繼續向前走「一齊面對一齊處理」。過去數天，休假打亂工作，同時面對很多壓力重擔，忙於安置家庭的事、小朋友上學等，形容「好多嘢一下子擺咗係自己到」，不過接獲親友很多關心，亦感謝政府提供的資源及社工幫忙。

雖然痛失家人，難掩悲痛，但黃小姐仍然勉勵其他災民，「如果永遠覺得喺個唔開心嘅時間，唔走出去，無人可以幫到我哋」，寄語其他人「努力加油」，「有好多人陪住一齊行」。

宏志閣何去何從？ 居民：「得返一棟無意思」

宏志閣為宏福苑中唯一沒被波及的一棟，未來去向如何？會否拆卸重建？黃小姐指，偏向重建方案，坦言「得返一棟喺到其實無意思」，同時也感到迷惘，如果重回舊址居住「要面對很多傷感」，如果不回來居住，她們家庭的資產就是上址物業，也不知如何處理，因此視乎政府未來安排，不能百分百肯定前路。

居民抵達宏志閣取回物品

大批宏志閣居民返回單位取物品，有人帶同行李篋。（梁鵬威攝）

宏志閣居民陸續將物品帶走

宏志閣居民回家取物件安排：

日期：12月3日及4日

時間：上午9時至晚上9時

人數：每戶最多2人

時限：最長1.5小時

陪同人員：公務員

登記位置：廣福邨廣義樓旁邊



警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。