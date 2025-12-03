宏福苑大火災︱愛協宏福苑外圍捕獲唐貓　若屬街貓或安排領養

大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，仍有大量寵物下落未明。愛護動物協會早前於宏福苑外圍設置了數個捕貓籠，希望能捕捉或從受災大廈逃出的貓隻，今日（3日）其中一個籠內發現一隻唐貓，沒有剪耳或晶片，估計有機會為家養貓或當區流浪貓。愛協指，由於宏福苑環境不穩，暫時亦不宜將牠放回原居地，暫安排貓咪在青衣中心休息及適應環境，並會與相關居民保持聯絡，作出適當跟進。



另外，愛協早前亦成功為24條倖存的金魚，成功尋回主人。



愛協早前於宏福苑外圍設置了數個捕貓籠，12月3日捕獲一唐貓。（愛協提供）

愛協指出，經初步觀察，今日在宏福苑外圍捕獲的唐貓整體健康狀況正常，但目前十分怕人，情緒亦較不穩定。有附近居民聯絡愛協，表示該貓有機會是居民平日一直餵食的街貓。

基於大埔現時的環境仍不穩，愛協會先安排牠在青衣中心休息及適應環境，稍後再作進一步安排，例如為牠尋找合適領養家庭。即使有機會為街貓，暫時亦不宜將牠放回原居地。愛協會持續更新，並與相關居民保持聯絡。

另外，愛護動物協會早前接收宏福苑24條倖存的金魚，並依靠主人提供的資訊，成功尋回主人，事後愛協在帖文，公開主人向愛協撰寫的感謝信，上面寫著「衷心多謝各位幫助的工作人員」。

愛協成功為宏福苑24條倖存金魚尋回主人。（愛協Facebook)

寵物主人如需獸醫或寵物物資援助，可以繼續到愛協寵物救援站，位於廣義樓與廣禮樓之間的公園，開放時間由早上9時至傍晚6時；亦可致電24小時熱線9503 6229、2711 1000求助。

廣福商場外現時仍貼有大量尋寵啟示，有善心人製作Google Drive二維碼，讓途人掃描。有尋寵主人者前表示，希望能在當局人員允許下，或在消防、警察、愛協職員陪同，進入封鎖線一會兒，亦呼籲市民若目擊失蹤動物，可通知提供消息。