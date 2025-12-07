宏福苑大火｜廣福休憩處悼念區今晚23:59關閉　物資轉交不同機構

大埔宏福苑11月26日大火災，造成大量傷亡，有熱心市民持續前往廣福休憩處悼念遇難者。有義工昨日（6日）宣布，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，並將物資派發給不同機構，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。



義工正在執拾物資。（李家傑攝）

《香港01》記者今日（7日）凌晨前往廣福休憩處了解，可見義工正在執拾物資，現場仍有大量鮮花。義工梁先生表示，目前處理物資，今日（7日）是最後一日給大家獻花悼念，「23︰59先會清晒成個場」。

花壇及留言亭的聯絡負責人Sarah昨晚（6日）在threads表示，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民」，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，同時公布日後安排，在埸寵物機構義工會回收寵物用品，紙鶴及元寶稍後會交由安靈舍負責人，公仔方面，「一次過整合後直接聯絡機構負責人直接供給」，大部份前來求助的居民皆被轉介至「一户一社工」服務，已有房屋安排。

Sarah強調「所有物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題」，何何人想提供協助，可以聯絡她或其他義工，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。

12月5日，大批市民繼續到大埔廣福休憩處，悼念宏福苑大火遇難者。（王譯揚攝／資料圖片）

12月5日，大批市民繼續到大埔廣福休憩處，悼念宏福苑大火遇難者，不少人放下已打開樽蓋的水，更有人放下印有「You'll never walk alone（你永遠不會獨行）」的利物浦足球隊T恤致意。（王譯揚攝／資料圖片）

+ 7