宏福苑大火｜廣福休憩處悼念區今晚23:59關閉 物資轉交不同機構
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑11月26日大火災，造成大量傷亡，有熱心市民持續前往廣福休憩處悼念遇難者。有義工昨日（6日）宣布，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，並將物資派發給不同機構，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。
《香港01》記者今日（7日）凌晨前往廣福休憩處了解，可見義工正在執拾物資，現場仍有大量鮮花。義工梁先生表示，目前處理物資，今日（7日）是最後一日給大家獻花悼念，「23︰59先會清晒成個場」。
花壇及留言亭的聯絡負責人Sarah昨晚（6日）在threads表示，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民」，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，同時公布日後安排，在埸寵物機構義工會回收寵物用品，紙鶴及元寶稍後會交由安靈舍負責人，公仔方面，「一次過整合後直接聯絡機構負責人直接供給」，大部份前來求助的居民皆被轉介至「一户一社工」服務，已有房屋安排。
Sarah強調「所有物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題」，何何人想提供協助，可以聯絡她或其他義工，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。
+7
宏福苑火｜評論人王岸然被捕 YouTube一小時影片犯國安條例88條宏福苑大火｜業主退租予學生嘆零收入 恐雙重開支壓力大盼支援宏福苑大火︱勞工處向受影響外傭發$2萬補助 今、明設櫃位供協助宏福苑大火｜災民搬新田 聞火警鐘成驚弓之鳥：10日二次走火警宏福苑大火︱大埔部分路段解封 部分巴士路線已恢復行原來路線宏福苑大火災｜穗禾苑拆棚工人被揭工地內吸煙 遭承建商解僱宏福苑大火｜市民續悼念及辦祈禱會 「你永遠不會獨行」T恤寄意