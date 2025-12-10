宏福苑大火｜外牆焦黑剝落 吊臂車石屎泵車抵宏昌閣料鞏固結構
撰文：羅敏妍
大埔宏福苑大火，造成160人身亡79人受傷。火警發生兩星期，當局繼續調查及現場清理的工作。今日（10日）早上陸續有吊臂車和石屎泵車等工程車抵達宏福苑，相信為進行鞏固樓宇結構，以及夾走棚架竹枝等瓦礫。
早上9時左右，陸續有工程車駛到宏福苑宏昌閣對開。日前工人曾經將鐵板等建築材料吊入單位，疑用作鞏固，今日相關工程繼續。現場部份大廈的棚架已經拆去，露出焦黑的外牆和窗戶，觸目驚心，可見當日火勢極為猛烈，以致沒有一磚一瓦是完好。
警：檢視結構 安全情況下搜索
警務處長周一鳴昨日交代進展時稱，將會進行第三階段行動，續以安全為首搜索，與相關部門同步分工，檢視結構安全之時，同時拆除棚架、棚網繼續搜查，盼盡快與失聯6人的家屬交代。
