宏福苑大火01追蹤｜災民求「真相及將來」　 面對前路有何憂慮？

大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命，令數千人流離失所。大火發生至今逾半個月，宏福苑仍未解封，工人正清理棚架及加固大廈。對於倖存的災民而言，生活的考驗才剛剛開始。《香港01》跟進訪問了多名受災居民，有人雖獲臨時安置，但轉眼限期將至，又要準備找覓下一個居所；有人曾住在狹窄的中轉屋，孩子要在床上溫書，忍受跨區上學的煎熬。不少業主擔心日後安置的方案，以及憂慮「火險」究竟抵消樓宇按揭，將來是原址重建，抑或分散安置，仍未有方向，復常之路似乎遙遙無期。



宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（資料圖片／林振華攝）

大埔區內過渡性房屋大多滿額 跨區安置「唔划算」

災後安置成為居民首要面對的難題。居於宏仁閣的李先生，災後與多名街坊獲安排入住粉嶺一間青年宿舍，他們入住時已知道只能暫住到12月19日，因宿舍需預留予一些學生進行訓練，「19日之後宿舍無位，要搬走啦。」李先生無奈指，雖已申請大埔區內的過渡性房屋策誠軒及善樓，但目前已經滿額，仍於候補名單中。

他知道洪水橋、新田及元朗均有過渡性房屋安置，但由於兒子在大埔區內返學，他坦言即使政府會安排穿梭巴士，亦不會考慮：「朝早6點半穿梭巴士開車，咁我咪要5點起身？根本唔划算。」

大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命，令數千人流離失所。（Reuters）

籲政府核實業主及租客身份 優先支援無家可歸的業主

此外，李先生亦道出小業主的不滿，他與不少街坊均認為過渡性房屋資源緊絀，理應優先支援無家可歸的業主，他直言：「租客都係受害者，但業主已經退錢畀佢哋，佢哋本身都要租樓住，無理由佔用中轉屋嘅Quota（名額）。」而且業主等待安置或長達數年，政府應核實業主及租客的身份，令真正有長遠住屋需要的業主得到保障，「而家（業主）排都排唔到」，坦言感到資源被分薄。

有業主認為政府要核實業主及租客的身份，優先支援無家可歸的業主。（資料圖片／梁鵬威攝）

中轉屋狹窄如劏房 小孩要在床上溫習

另一名居於宏建閣的丘小姐，獲坊間社福機構安排住宿，暫時有瓦遮頭。但她曾入住中轉屋，形容環境欠佳，而且由寬敞的單位搬到中轉屋，需要時間適應。她指中轉屋環境狹窄，如同劏房，「只不過係有獨立廁所同少少地方煮飯」。她指對於有小朋友的家庭，在狹小空間生活極其困難，「小朋友讀書環境好差，要喺床上溫習」，她擔憂若要住上一年半載，成人及小孩的精神健康恐出問題。

丘小姐透露，認識一名年長單身街坊，大火燒毀了他一生的積蓄。該街坊現時自費住酒店，雖然曾到啟德視察過渡性房屋，但因地點太遠，不利工作而卻步，感到極度迷茫。

有災民曾入住中轉屋，認為環境欠佳。（資料圖片）

相比之下，宏道閣的何先生已入住大埔善樓，他指善樓環境尚可，物資、電器均齊全，雖然地點相當「隔涉」，但當局亦安排穿梭巴士往返大埔墟火車站或大埔中心，暫時亦有團體可提供三餐及義診等服務。何先生續指，事隔大半個月，災民資助基本上已經全數申請，現正等待政府過數，而且有「一戶一社工」跟進亦妥貼，「如果唔需要簽名，都會由社工搞掂」，本周起他與太太已開始返工，嘗試重過新生活。

大火後，災民在馮梁結紀念中學等地方排隊申領資助。（資料圖片／翁鈺輝攝）

跨區安置影響子女教育 校網未明前路茫茫

而居住問題亦直接衝擊子女教育。堅持留在大埔區的李先生解釋，兒子在區內就學，若日後搬往其他區，每日跨區上學將是折磨，「每日小朋友都要好早起身，由粉嶺返大埔返學」。他曾向社工及致電1823反映，希望當局可考慮讓災民入住大埔區內的空置公屋，惟遭房署職員拒絕。

丘小姐亦坦言，小朋友跨區上學路途遙遠，「真係好疲累，大人都仲可以捱吓」。更令家長憂慮的是日後升學選校問題，丘小姐表示，有街坊的子女來年正準備升讀小一及升中，但現時居無定所，亦不知他日被安置在哪一區，根本不知該選擇哪個校網，嚴重影響子女升學，「情況太唔明朗，對有小朋友嘅家庭都好唔方便，生活好艱難。」前路茫茫，令家長倍感迷惘。

業主憂擔火險未能覆蓋按揭貸款。（資料圖片/梁鵬威攝）

保險理賠眾說紛紜 憂火險未能覆蓋按揭貸款

除了生活起居，災後的財務安排亦是業主的噩夢。何先生坦言，目前最擔心的是單位按揭及保險賠償。坊間對於今次大火的保險理賠眾說紛紜，何先生憂慮火險未能覆蓋剩餘的按揭貸款。再者，他指家居保險方面，亦需等待公證行上門視察及評估，賠償程序漫長，遠水難救近火。

李先生面對同樣的問題，他的單位仍未「供滿」，只購買了家居保險，擔心無法抵消按揭貸款，他直言現時受火災波及的單位已經Total loss，單位已經完全不值錢，並認為業主理應無需再供款，「我哋無理由供空氣㗎嘛，呢件事（大火災）又從來未發生過」。

災民認為目前最大的困難是尋找火災的「真相同將來」。（資料圖片/梁鵬威攝）

促當局追究責任 重建方案未明 業主憂無力話事

隨著生活逐漸安頓，追究責任的聲音亦日漸強烈。何先生指出，目前最大的困難是尋找火災的「真相同將來」。到底是政府、法團、承建商還是管理公司的責任？

對於屋苑未來，是原址重建、覓地重建還是政府回購？當局至今未提出具體方案。何先生擔心，外界聲音紛雜，可能會蓋過受災居民的真實意願，影響政府最終決定。災民只盼當局能盡快釐清責任，並在重建或安置方案上，充分諮詢這群痛失家園的業主，讓他們能早日看見曙光。

財政司副司長提5個安置選項

財政司副司長黃偉綸於12月13日表示，聆聽居民意見後，大約數星期內會有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。