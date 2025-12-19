宏福苑大火｜殉職消防員何偉豪出殯　巿民：值得全香港人為佢致敬

上月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防隊目（追授）何偉豪今日（19日）出殯，消防處為他舉行最高榮譽喪禮。不少巿民分別到大埔宏福苑外及紅磡世界殯儀館鞠躬及獻花致哀。



巿民余先生家住運頭塘邨，今早他走到宏福苑外等候何偉豪的靈車駛到。他傷感地說：「佢值得全香港人為佢致敬，後生嘅應該向佢學習，特別從事紀律部隊嗰啲...咁後生無咗生命好可惜。」

巿民余先生指，何偉豪「值得全香港人為佢致敬，後生嘅應該向佢學習」。（黃學潤攝）

另外，「女長毛」雷玉蓮手持鮮花在宏福苑外頌經。她說：「佢（何偉豪）好偉大，我哋走出嚟、佢走入去呀！佢為咗我哋連命都冇...佢嘅精神全世界人都睇到。」又說：「我話畀何先生聽場火已經救熄了，佢可以落班，可以安息了。」同時促請當局徹查此事，成立獨立調查委員會，「還死難者一個公道，全港巿民都要知，點解燒到咁, 啲（棚）網點解咁樣？咩原因啲網咁樣？」

雷玉蓮表示為何偉豪頌經。（黃學潤攝）