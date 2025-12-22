上水粉嶺冬至停水│水務署搶修14小時　周一凌晨1時半恢復正常供水

上水於昨日（周日/21日）冬至上午期間發生爆水管事件，導致北區多個住宅及商場等停水。水務署於今日（周一/22日）凌晨2時15分左右，透過其社交媒體「滴惜仔 Water Save Dave」發帖文指，經過署方工程團隊搶修，北區區內食水已於今日凌晨1時半恢復正常。以其於昨晨11時半發首個有關上水爆水管的帖文計起，即北區停水達14小時。



有天平邨居民向《香港01》透露，實際上其住宅到凌晨2時左右才有水供應；亦有家住粉嶺聯和墟的居民稱，由於突然停水，因此未能在家中煮飯「做冬」大失預算，只好臨時北上消費，在深圳食肆大快朵頤當作「做冬」。



現場有大批居民到水車取水，有房屋署人員、關愛隊及區議員在場協助及派發水袋。（王譯揚攝）

水務署於今日（周一）凌晨2時15分，在「滴惜仔」發文指：「經本署工程團隊的搶修，上水掃管埔路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於今日(22日)凌晨約1時30分恢復正常。在整個過程中，本署與北區民政事務處、當區區議員、關愛隊、房屋署及屋苑管理處保持緊密溝通，共同致力為受影響居民及商戶提供適切協助。就事故造成不便，我們深表歉意，亦感謝受影響市民的諒解。」

昨日晚上，水務署指上水掃管埔路單車徑的水管滲漏事故，工程人員於昨晨派員關上水掣，期間上水天平邨、安盛苑、天平商場、粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶的食水供應一度受影響。為減低對市民的影響，水務署工程人員隨後一直進行供水調度，以收窄受影響範圍。在完成供水調度後，粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶，以及天平邨天賀樓、天祥樓及天怡樓的食水供應，於昨日下午已回復正常。

事源上水新運路近掃管埔路單車徑，有一條直徑400毫米食水供水管滲漏，水務署於昨晨11時半發帖文指，已接獲報告並派員前往現場跟進。而停水期間，水務署署長黃恩諾亦有到天平邨視察。