有片｜地盤運唧車「半天吊」市民憂跌落街　專家：須設安全區圍封

本港3日內接連發生兩宗吊運奪命工傷。周一（12日）一名巴基斯坦籍男工在啟德德高道一地盤，疑被重達10噸的巨型水缸擊斃；昨日（14日）荃灣寶豐路一地盤，又有天秤以吊籠吊運風煤樽時，3支風煤樽墮下擊中3名工人，釀成1死2傷慘劇。



今日（15日）再有涉及吊運的驚險片段曝光，網上瘋傳一段影片，可見一個地盤，有一架唧車從上而下吊落地面，下方未見有封路或禁止車輛行駛。片中傳出女聲慌稱：「咁都得？跌咗落街點算呀？」另一男子則稱：「下面都冇封路呀？」有專家指，雖類似手法無問題，但片中吊運範圍未見有圍封，重申吊運時必須設立安全區及要有吊運員、信號員及管工看管，另外唧車頭輕尾重，專家亦建議需要材料斗裝載吊運。



一個地盤吊運唧車，有市民斥「咁都得？跌咗落街點算？」(fb／全港違例抄牌提示區 ExhilaratingCaribou7801）

香港建造業總工會理事長周思傑稱，吊運時需跟足指引，包括，吊運範圍要有圍封，吊運時要有吊運員、信號員、及管工看管，而埋碼員亦需確保物料捆扎得妥當。周思傑續稱，由於片段較為矇糊，所以未能看清情況。他又指，雖然片中下方沒有人，但未見有圍封及信號員、監察員等。周思傑表示，片中唧車頭輕尾重，用材料斗裝載吊運會比較好。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會（建工聯）理事長周聯僑就稱，如綑綁紮實；安全不下垂，是沒有問題，但下方必需設立安全區，截止行人及車輛。周續指，天秤手與下方人員必須作清楚溝通，亦需要有合資格信號員在地面指揮，阻止人流及車流，不然就會發生嚴重意外。