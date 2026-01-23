巴士安全帶新例1.25已生效　安全帶壞點算、可否齋企？　一片看清

【安全帶法例/巴士/扣好帶】巴士安全帶新法例1月25日正式生效。乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。不過法例細節多多，部份人或對部份細節有疑惑。《香港01》參考運輸署回覆，整合多種常見情況，一片讓大家看清安全帶壞了如何是好、甚麼情況下可解扣、小朋友是否需要扣、車長接獲舉報又會如何處理等。



乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法。（王海圖攝）

1.安全帶壞了怎麼辦？「坐住先」會否犯法？

運輸署回覆，稱如巴士乘客遇上座位上的安全帶失靈或損壞，可向車長反映有關情況；爲保障自身安全，建議乘客應盡可能選用配有安全帶的其他座位。巴士公司表示，可以將有關情況記錄下來，再通知巴士公司。

換言之，萬一全車滿座無法調位，都可以「坐住先」。運輸署指，如乘客因特別情況未能戴好安全帶可作出解釋，執法人員會作出專業調查和處理。

2. 幾時可以「解扣」？按鐘、讓位有冇犯法？

坐巴士時當鄰座乘客需要離座時，如因空間狹小，乘客可適當地調整坐姿或先行離座讓路，待鄰座乘客離開後再重新坐上並扣好安全帶。至於如落車掣太遠，乘客可以解開安全帶按鐘後，應盡快返回座位並重新扣好，直到巴士到站後才再次解開。

3. 齋企唔想坐有冇犯法？

運輸署表示，巴士乘客上車後可自由選擇座位或於下層站立，乘客離開座位後也可選擇重新坐下或於下層站立。

不過提提大家，站立都要緊握扶手「企定定」保障安全，車輛行駛時亦切勿隨意走動。

4. 小朋友要扣安全帶？

家長帶同幼童乘車時，若兒童能夠坐穩在座位上，便需佩戴安全帶以保障安全。至於未能坐穩的幼兒，成年乘客應先為自己佩戴好安全帶，再緊抱幼兒，減低意外發生的機會。

九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（梁鵬威攝）

5. 巴士無安全帶？

運輸署表示，目前全港約六成（約3,500輛）專營巴士已配備安全帶，包括所有新購的專營巴士車輛，以及獲政府資助加裝的現役雙層巴士。若座位本身未加裝安全帶，乘客可照常入座，不受法例檢控。

6.車長發現有人無戴會點？

安全帶法例強調，扣好安全帶是乘客的個人責任。若車長發現或收到舉報有人未扣，巴士就會播放廣播提醒：「如座位已設有安全帶，乘客必須配戴。」如有人沒戴好，有機會被檢控，違例者最高罰款5,000元，因此切勿心存僥倖。

運輸署強調，推行法例旨在保障市民安全，大大減低意外發生時受傷及死亡的風險。各位乘客上車見到有安全帶，記得「咔噠」一聲扣好，既保障「錢包」，更保障生命安全！