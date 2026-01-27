強制巴士戴安全帶｜九巴輪椅漢要人協助　男客嫌阻時間搶手機打頭

巴士安全帶新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。



今早（27日）一名67歲輪椅漢乘搭九巴時，疑需要他人協助扣上輪椅位的安全帶，被另一男乘客嫌阻時間及襲擊。輪椅漢報稱頭痛送院，警員接報到場，拘捕涉施襲的男乘客。



網上流傳九巴的事件報告，指38號線巴士有乘客因不佩戴安全帶，被另一乘客指罵，雙方爭執及打架。（網上圖片）

警方表示，事發在今早約11時18分，一名67歲姓鄭男子及一名53歲姓李男子，在黃大仙天馬苑登上38號線九巴。據悉，鄭男行動不便要坐輪椅，需要他人協助佩戴安全帶；姓李男子因趕時間，大為不滿，與鄭男爭執，其間鄭男企圖以手機拍攝對方，李男搶去手機及打了鄭男的頭部數次，涉「普通襲擊」被捕。