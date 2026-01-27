強制巴士戴安全帶｜九巴輪椅漢要人協助 男客嫌阻時間搶手機打頭
撰文：凌逸德
出版：更新：
巴士安全帶新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。
今早（27日）一名67歲輪椅漢乘搭九巴時，疑需要他人協助扣上輪椅位的安全帶，被另一男乘客嫌阻時間及襲擊。輪椅漢報稱頭痛送院，警員接報到場，拘捕涉施襲的男乘客。
警方表示，事發在今早約11時18分，一名67歲姓鄭男子及一名53歲姓李男子，在黃大仙天馬苑登上38號線九巴。據悉，鄭男行動不便要坐輪椅，需要他人協助佩戴安全帶；姓李男子因趕時間，大為不滿，與鄭男爭執，其間鄭男企圖以手機拍攝對方，李男搶去手機及打了鄭男的頭部數次，涉「普通襲擊」被捕。
巴士安全帶新例1.25已生效 安全帶壞點算、可否齋企？ 一片看清強制巴士戴安全帶｜李家超：希望認清事實 英美等國家有佩戴規定強制巴士戴安全帶｜乘客實測伸縮棍按落車鐘 網民笑：試下叫有落強制巴士戴安全帶｜乘客：多了長者選站立 網民憂：急煞車齊送院巴士安全帶罰款 陳恒鑌認低估民間反應 倡半年檢討短程改兩點式巴士安全帶法例懶人包│罰款/企位規定/壞安全帶?安全帶這樣扣違法