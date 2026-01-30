朗豪坊adidas試褲風波｜疑停用涉事試身室　事主指店方已致電了解

旺角朗豪坊adidas發生試身室風波，一名21歲女大學生在網上發文投訴，指本周三（28日）在店內試褲期間，先後操普通話女顧客及一名男職員拉開布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。事後她向店舖經理投訴，並報警求助，事件在網上引起極大迴響。《香港01》記者今日（30日）重返涉事店舖實地了解，發現店方疑已「變陣」，暫停開放涉事的布簾試身室，似乎是為了避免同類事件再次發生。而女事主指，今日adidas有代表致電詳細詢問事發經過及了解情況。



記者今早再到朗豪坊adidas視察。（香港01記者攝）

試身室分兩區 涉事布簾區今無人使用

據記者現場觀察，該 Adidas 分店的試身室分為兩邊，合共提供4格供客人使用。其中位於球衣區的兩格試身室，設計上均採用實體木門，私隱度較高；而位於便服區的另外兩格，有一格是用木門，另一格僅以布簾遮擋，相信是女事主「出事」的試身室。

職員寧叫客等木門房 稱布簾房「Full咗」

記者今日佯裝顧客要求試衫，職員隨即指示記者前往球衣區的木門試身室。當記者試探詢問可否使用另一邊的布簾試身室時，職員表示那邊「已經Full咗（滿座）」，惟記者現場所見，當時並無顧客使用布簾試身室。

涉事布簾試身室疑暫停使用。（香港01記者攝）

其後記者再次試衫，雖然當時木門試身室有人使用，而布簾試身室依然丟空。惟職員堅持不安排記者使用布簾房，反而要求記者「等等先」，直至木門試身室騰空後，才安排記者入內。店方疑在試身室風波發生後，暫時停用布簾試身室，以免再發生同類事件。

警致電要求再次錄口供 Adidas有代表致電事主了解

女事主C小姐（化名）今日亦向《香港01》透露最新進展。她指今日接獲警方通知，要求她再次錄取口供。而C小姐早前曾發電郵向 Adidas 總部投訴，今日終於收到回覆。她表示，Adidas 方面有代表已致電給她，詳細詢問事發經過及了解情況。

女事主於本周三（28日）前往旺角朗豪坊adidas試褲時，報稱被操普通話女子及一名男職員先後拉開簾，最後驚動警方。（林振華攝）

就讀大學4年級的C小姐（化名）早前憶述，本周三（28日）偕一名友人前往朗豪坊adidas試穿兩條褲，獲一名男職員安排前往其中一間試身室。當她換好其中一條褲後，因尺碼不合，遂着朋友協助拿取其他尺碼，自己則返回試身室內等候。

等候期間，突有兩名操普通話的女子打開其試身室的簾，幸她當時已經換好褲，並非更衣狀態，「我嚇一嚇，行出去，望住佢哋問佢哋想點」。C小姐稱，當時該名男職員與該兩名女子圍住試身室出口，「望實我，完全唔想畀我試衫，想趕我走咁。」

女事主在網上發文，引起迴響。（Threads截圖）

C小姐感到不安，遂立即折返試身室，打算換褲後便離開，詎料該名男職員竟未經她同意下，再一次打開試身室的簾，「我呆咗，我條褲已經除到落腳眼，其實我已經扣住嗮兩個扣，但係出面一扯就開。」她慌忙自己拉上簾，繼續換褲。

C小姐大感不解，認為布簾離地見腳，加上兩名女子無故打開其簾後，該名男職員應很清楚她身處試身室內，卻仍然「第二次」開簾，事後亦沒有道歉，揚長而去。她雖一度離開，但決定折返店舖，並向一名戴眼鏡的男經理投訴，惟C小姐批評對方語帶不屑，引述對方稱，「呀唔好意思呀，我會加強返員工training㗎喇！」其朋友原本不清楚來龍去脈，得悉內情後感事態嚴重，遂決定打999報警。

警員未到場前，C小姐稱經理安置她與朋友在店內的一個「小舖位」，不批准其他人入內，又拉起透明膠閘，「好似個籠咁，好多射燈照住我，出面啲人行嚟行去影我，好似動物園咁，好似我做錯咁。」而有關男職員卻一直留在倉內，直至警員到場入內交涉。C小姐稱，自己未獲批准查看閉路電視，引述警方指「只望咗一眼，唔算窺淫或刑事」，最後未能立案。

C小姐認為店方與警方均希望淡化事件，「連續兩次，明知有人都可以咁，真係好恐怖，警察又處理唔到‥‥‥係咪要除晒衫畀你望成個鐘先係刑事？」她事後哭了良久，且情緒大受困擾，「喊咗好耐，成個震晒，成晚冇瞓」，故昨晚及今日的課堂亦缺席，亦沒有返兼職，「我冇出過門口，我都係做sales（售貨員），喊咗成晚，眼都腫晒‥‥‥」

當日處理事件期間，C小姐指商場方面得悉事件，都有留低其聯絡方式；惟adidas店方由始至終沒有留低其聯絡方式跟進，「完全冇諗住處理，我唔敢再去adidas」。她已根據店方提供的電郵向adidas投訴，暫未獲回應，現正與親友商討下一步行動。

事件在網上引起熱議，不少網民認為事件荒謬，「明知個客係入面試衫，開簾有咩居心？」、「既然經理都覺得無問題，報警又話唔犯法，咁下次人人都去拉開個簾」；亦有人揚言不光顧，並促事主向adidas德國總部投訴，「香港投訴未必有用」。

警方表示，於1月28日傍晚6時05分，接獲一名21歲女子報案。事件涉及另一名20歲男職員。人員到場調查後，女事主循客服途徑自己處理，案件列作「糾紛」處理。