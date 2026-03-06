Threads「退坑」、「免費」假帖增 中年女粉絲為KPOP卡失$20萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方在facebook「守網者」透露，近日涉及Threads的網購騙案增加，有騙徒發文指「免費送嘢」，吸引網民私訊，再引人「上釣」。常見手法包括「退坑清貨」、「店舖結業」、「免費送出」，如有興趣可私訊洽談，稱「只需比（畀）運費」，隨後便會發送虛假網站連結，要求輸入個人資料、地址及付款。一名中年婦因為KPOP卡而中伏。
該宗案件涉及一名50歲女子，她在Threads見到有人發文「退坑（退出熱愛的圈子/偶像）」，指免費送出KPOP（韓國流行音樂）卡，且只需繳付運費。事主信以為真，私訊對方後，有人傳送虛假網站連結，要求受害人填寫收貨地址資料及繳付運費，惟付款時卻顯示「error」，騙徒訛稱是「網上銀行認證問題」，要求受害人登入網上銀行進行「認證操作」，教她輸入一連串數字完成程序。
事主不虞有詐，按照指示操作，結果網上銀行操被人透過轉數快方式，分3次轉走近20萬港元至騙徒戶口。對方得手後即刪除與事主的所有聊天紀錄，消聲匿跡。
警方提醒，如見到「免費」兩個字，先冷靜思考，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查證。下載「防騙視伏App」 ：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
