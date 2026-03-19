祈福黨再現　專攻公園呃6長者逾$62萬　兩非法入境內地婦被捕

祈福黨再現，有6名長者誤信「神醫醫病」、「祈福改運」，慘被呃走逾62萬元。新界南總區刑事部昨日（18日）於土瓜灣拘捕兩名分別59及60歲、非法入境的內地女子，涉嫌與全港多區共6宗「祈福黨」街頭騙案有關。案中6名受害人均為退休長者（67至79歲），總損失金額高達62.3萬元，其中一名受害人單一損失更超過31萬元。



新界南總區重案組簡兆康高級督察講解祈福黨行騙手法。（警方提供）

新界南總區重案組第 3A 隊主管簡兆康高級督察表示，警方在去年底至今年 3 月期間，接獲多宗年長市民報案，指被俗稱「祈福黨」的騙徒，以「神醫醫病」或「祈福改運」等名義騙取財物。受害人主要在公園晨運休息時受騙。

祈福黨通常會以團伙形式，扮演不同角色接近長者。騙徒專門在公園向長者搭訕，以途人身分，透過噓寒問暖降低其戒心，然後再與長者傾談一些共同話題，包括個人及家人健康。隨後，騙徒謊稱受害人或其家人有「血光之災」，誘使其交出現金及金器等貴重財物予「師傅」或「神醫」作法改運或「祈福治病」。

當長者表示感興趣後，便被帶往見另一名自稱「師傅」或「神醫」的騙徒，再被遊說交出他們貴重財物，包括現金、金飾等作法。財物被放入膠袋內，騙徒以「偷龍轉鳳」手法將財物轉換成為一些毫無價值的物件，並封存膠袋叮囑受害人稍後才可開袋。

警方經調查後，透過「銳眼」計劃，翻查大量閉路電視片段，鎖定一個犯罪團夥，昨日在土瓜灣一帶截查兩名非法入境的內地女子，年齡 59 歲及 60 歲。行動中，人員在兩人身上檢獲3千元港幣及2萬8千元人民幣現金，金飾，以及祈福工具。兩女涉「非法入境」及「以欺騙手段取得財產」被扣查。警方呼籲市民多關心長者，提醒切勿輕信陌生人，如有懷疑應立即報警。