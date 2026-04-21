宏福苑上樓｜居民嘆3小時不足夠　將拍照留念　哽咽：喊一喊都好

宏福苑五級大火後，七座大廈的居民獲安排分批上樓執拾物品。今日（21 日）仍然是宏新閣的住戶上樓。接近早上9時，數十名居民陸續到達，部份人預備了行李箱、「紅白藍」帆布袋和手拉車等。有居民直言，事隔5個月已不太記得物品擺放的位置，需要時間找尋，並認為上樓時間不足夠：「遇難者的家屬都想好好道別， 3個鐘都唔會夠, 祈個禱都好、喊一喊都好。」



宏新閣中層住戶張先生（Dozy）與祖母同住，祖母希望上樓執拾，但因為身體狀況不許可，由他和其他家庭成員及朋友上樓。張先生說：「未知燒成點，視乎環境而定，話（燒得）唔嚴重，但都要睇下損毀程度，判定要攞啲咩，因為都好多嘢。而且要啲時間去搵，4個月無返過屋企，好難記得啲嘢擺喺邊度。」他又指，「一戶一社工」以損毀不嚴重為由，之前沒有給過他單位的相片。

對於上樓3小時的安排，張先生直言不足夠：「執屋都要執成日啦！3個鐘點夠呀？！未來希望可以有更多的機會上去囉！如果係人性化的話要畀我哋再有更多機會上去執拾，咁遇難者的家屬都想好好道別，3個鐘唔會夠，祈個禱都好、喊一喊都好。」

他亦帶備相機以便拍照，他哽咽地道：「想好好記錄低，最後一次返屋企的回憶，當最後一次， 所有嘢都當最後一次咁做。」