宏福苑｜宏新閣住戶目擊焚宅 今由子女陪上樓告別：40幾年有感情
撰文：凌逸德
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宏福苑五級大火後，七座大廈的居民獲安排分批上樓執拾物品。今日（22 日）是第一輪宏新閣住戶最後一天上樓。住25樓的吳翁年約70歲，由子女陪同返回居所。他坦言明知單位「燒清光」，可以檢取的東西不多，只是「40幾年，有感情，要上樓睇一睇」。
家住25樓的吳先生，由子女陪同帶備鏟子回家執拾物件。他坦言，由社工提供的相片，已經知道單位焚毀嚴重，但都要上去一看：「40幾年住咗，有感情呀！要上樓睇一睇。」他們希望找回一些金飾，至於鈔票等相信已燒清光。他哽咽道：「燒清光喇！（當日火災）喺附近，睇住佢燒。」說時無限感概。
吳先生更為此行練習上樓梯：「上10層，再來回，練了一個星期。」他目前在中轉屋暫住。
同行的兒子補充：「今次都係叫做最後一次上去，做個告別式，無言的告別。」他結婚前隨家人住了30多年，同樣充滿回憶。未來亦有很多事情要處理：「要抽籤，很多事情要做呢！9月份抽籤，睇情況再決定下一個去向；要睇好唔好彩，因為講緊1,700至1,900戶中一個籤，排得後未必揀到心儀單位；仲有個年期，最快九龍灣係今年，抽唔中可能要兩三年後才有樓住，要盤算呢幾年究竟怎樣。」他坦言希望越快越好，「依家叫做居無定所，好飄泊。」
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