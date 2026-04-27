宏福苑｜被困15小時生還者傷腳無緣上樓　穿回逃生時衫褲到場

﻿大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民陸續獲安排分批上樓執拾，今日（27日）宏昌閣及宏道閣居民上樓。宏昌閣21樓居民胡先生，因火災當日吸入過量一氧化碳導致下肢受損，至今仍未完全康復，今日無奈只能在樓下守候，交由太太、兩名兒子及朋友代勞上樓執拾。他直言今日剛好被救出火場滿五個月的日子，他特意穿上逃生當日的衣物重返現場，感激前線消防員的救命之恩，並哽咽悼念不幸罹難的街坊。



胡先生火災當日吸入過量一氧化碳導致下肢受損，至今仍未完全康復，今日無奈只能在樓下守候，交由太太、兩名兒子及朋友代勞上樓執拾。（蔡正邦攝）

一家四口累積「140年回憶」 首尋愛犬骨灰

由於胡先生受傷仍未完全恢復，為免阻礙執拾進度，遂交由太太、兩名兒子及朋友上樓。受訪之初，胡先生即借用政務司副司長卓永興早前提出「4人合共12小時」的計算口吻，指他一家四口在宏福苑已住了「140多年」，慨嘆今日只有4人用12小時，難以撿拾一家四口在單位內累積的物品。

他坦言對單位萬分不捨：「所有嘢都有意義，唔可以用金錢衡量。我同太太傾過，單位內就算廚房一隻匙羹都有感情，佢哋陪伴咗我哋好多年。」在無數盛載着回憶的物品中，胡先生最掛心的是已故寵物法國老虎狗的遺物及骨灰，以及數之不盡的紀念品。幸好家人一入屋便立刻傳來影片，顯示單位內部並未嚴重受損，令在樓下焦急等待的他頓時鬆了一口氣。

困火場15小時傷下肢 穿逃生當日衫褲赴現場

胡先生續指，火災當日他與太太被困火場15小時，直到11月27日才被消防員救出：「咁啱今日就係5個月時間，11月27日我同太太一同在災場被救出嚟，剛好5個月。」胡先生憶述，他因被困而吸入過量一氧化碳，導致下肢肌肉及關節受損，而且當時他身處21樓，勉強行了兩層便再也走不動，最終全靠前線消防員將他「孭落樓」，「前線消防員我好感激佢哋」。胡先生在醫院住了十多天，直至12月13日才出院，「我應該唔可以100%復元到架啦，而家（復元）七八成到啦，太太都OK嘅，因為佢受損情況同我唔同」。

胡先生今日更特意穿上當日逃生時所穿的衫褲鞋重返現場。他解釋：「第一係有個感覺，第二其實我出咗院都無乜添置其他衣服。」

胡先生今日更特意穿上當日逃生時所穿的衫褲鞋重返現場。（蔡正邦攝）

哽咽悼念罹難街坊 苦練行樓梯盼再上樓

除了對家園的不捨，胡先生心中最放不下的，是一眾相識多年的老街坊。「其實物品之外……」語畢他不禁哽咽，「好放唔低啲街坊，有老有嫩，因為咁走咗……大部分都認識，有時喺街撞到無事嘅街坊，大家都有感觸。」

雖然今日無緣親自踏足居住了數十年的家，但胡先生並未放棄。他聽聞當局未來可能安排第二次上樓機會，他表示會積極爭取再上樓的機會，為此他正積極鍛鍊：「我而家住中轉房屋4樓，因為無𨋢，我都係上上落落，咁咪多啲散步囉。」

經歷生死劫難，胡先生直言要感謝親朋戚友的支持，是支撐他與太太爭取生存的動力，亦非常感激社會各界善心人士及傳媒的關注：「我同我太太當然……喺黑暗時候有少少光」。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

