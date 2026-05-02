宏福苑上樓︱宏盛居民嘆淪「人球」漂泊　盼早日上樓免再流浪

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月2日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。李太與丈夫及三名兒子住在宏盛閣，雖感到慶幸家園未被大火吞噬，但面對漫長的等待安置，李太直言身心俱疲：「我們現在就像『人球』一樣四處漂泊，好疲倦。」她希望盡快舉行業主大會，讓當局了解居民需要，商討日後安排；而她亦期望當局盡快安排上樓，結束流浪生活。



兒生李先生則對聽證會上各部門互相推諉「射波」感氣憤，一邊廂無人需為慘劇承擔責任，另一邊廂又急於修例「補飛」，「我喺寫字樓倒瀉灘水，我都會問邊個倒瀉水。好簡單一樣嘢之嘛，點解個鑊出咗嚟，無人去承擔嗰個責任嘅？」



宏盛閣9樓居民李太。（黃偉民攝）

目前李太與丈夫獲安置於過渡性房屋善樓暫住，她坦言有地方落腳已算幸運，但由於前景不明，家中物資暫存於迷你倉亦非長久之計，感覺如同流浪。

災後半年，李太對政府的處理進度深感失望。她指部分樓宇結構並無問題，質疑為何遲遲不安排居民上樓收拾貴重物品：「起碼畀我哋拿返啲貴重嘢。」她說，有不少單位的櫃子被人撬開，金飾遭洗劫，斥災民處境已極其淒涼，若再遇上盜竊，簡直是「乞衣兜裡搶飯食」。她亦認為政府政策反覆，希望當局：「盡快安排我哋上樓，而家定無居所，好似流浪咁。」

宏盛閣居民李先生對至今無人為慘劇「孭飛」感氣憤。（王海圖攝）

子斥部門推諉無人孭飛

其兒子李先生亦憤慨指，聽證會上各部門互相推諉，無人願意為事件負責或承擔責任，只是一句「唔理想」便急於修例「補飛」，「我喺寫字樓倒瀉灘水，我都會問邊個倒瀉水。好簡單一樣嘢之嘛，點解個鑊出咗嚟，無人去承擔嗰個責任嘅？」

他舉例指，有街坊家中櫃桶被翻開，當局卻以「無發現偷竊行為」草率回覆；居民要求開業主大會近半年無果，他對當局莫視居民聲音及訴求感無奈。「我哋依家講又點呢？講完其實無人聽。你話有困難性，但從來都唔係諗個解決方案，淨係話畀你聽有困難。」

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李家超：待獨立委員會交報告後全面跟進建議

特首李家超上月曾表示，有關宏福苑大火的獨立委員會正傳召證人，聽取證供，現階段尚未就調查作總結，待委員會完成聆訊和提交報告後，會追究責任，作系統性改革。目前執法部門已就涉大廈維修的違法分子採取行動。政府會檢示內部機制，並已推進展初步改革建議。

他強調，政府會在委員會提交報告和建議後，全面跟進每項建議，推系統性改革，提升公共安全治理效能，管控風險源頭，並將標本兼治，持續完善安全制度機制，實踐高水平安全。