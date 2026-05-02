宏福苑上樓︱宏盛閣居民慨淪為「人球」　促早日安排上樓安居

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月2日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。李太與丈夫及三名兒子住在宏盛閣，雖感到慶幸家園未被大火吞噬，但面對漫長的等待安置，李太直言身心俱疲：「我們現在就像『人球』一樣四處漂泊，好疲倦。」她希望盡快舉行業主大會，讓當局了解居民需要，商討日後安排；而她亦期望當局盡快安排上樓，結束流浪生活。



宏盛閣9樓李太。（黃偉民攝）

目前李太與丈夫獲安置於過渡性房屋善樓暫住，她坦言有地方落腳已算幸運，但由於前景不明，家中物資暫存於迷你倉亦非長久之計，感覺如同流浪。

災後半年，李太對政府的處理進度深感失望。她指部分樓宇結構並無問題，質疑為何遲遲不安排居民上樓收拾貴重物品：「起碼畀我哋拿返啲貴重嘢。」她說，有不少單位的櫃子被人撬開，金飾遭洗劫，斥災民處境已極其淒涼，若再遇上盜竊，簡直是「乞衣兜裡搶飯食」。她亦認為政府政策反覆，希望當局：「盡快安排我哋上樓，而家定無居所，好似流浪咁。」