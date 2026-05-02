宏福苑｜宏泰夫婦愛巢封窗不見天日　火劫後上樓終見林村河：好靚

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月2日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣住戶。葉氏夫婦婚後住於宏泰閣約一年，因入伙時已被發泡膠板封窗不見天日，火劫後如今上樓，終可一探彼岸林村河，葉太感動道：「原來我個單位望河真係好靚。」



居於宏泰閣19樓的葉氏夫婦今午（5月2日）一同上樓執拾。（梁偉權攝）

居於宏泰閣19樓的葉氏夫婦，今午一同上樓執拾。葉太表示，單位結構基本完好，部分物品被燒毁，牆身僅少許熏黑，已尚算幸運。屋內傢俬雖屬完好，但考慮時間及優次問題，只能「斷捨離」。此行主要拾走貴重及具紀念價值的東西，如結婚照、旅行手信和度蜜月的相片等。在義工幫助下，他們得以順利帶走8至9袋物品，葉太感激好心人幫忙，「如果唔係佢哋，我哋拎唔到咁多嘢落嚟。」

重返家園，大廈內滿目瘡痍，黑燈瞎火，彷如深夜；卻亦是兩人一手一腳、「由頭開始砌到尾」的新居，讓葉太感到既陌生又親切。葉先生指，他婚前居於宏志閣多年，婚後才與愛妻遷進宏泰閣單位，生活約一年左右。兩人擲約20萬元裝修新居、訂造傢俬，攜手築起愛巢，奈何一場無情火將心血毀於一旦。

居於宏泰閣19樓的葉氏夫婦今午（5月2日）一同上樓執拾。（梁偉權攝）

他們亦指，宏泰閣單位入伙時，窗戶早已因大維修被發泡膠板封死，未能看見屋外景色。如今單位在大火後解封，終可以欣賞彼岸林村河，兩人把握機會與美景及窩居合照。葉太感動道：「原來我個單位，望河真係好靚，咁就望多兩眼囉，之前真係無機會望過個河。」

葉生坦言在限時內執拾具難度，「始終我哋住喺度，我哋又唔係賊，其實理論上我哋住幾耐都得、去幾耐都得。不過依家就焗住要3個鐘，咁佢依家猛咁數住幾個鐘，咁其實係咪必要呢？」

盼重返單位「裝無事」閒坐 體驗在家生活

夫婦倆表示，如有機會定必會重返舊居，並打算在單位裝作無事坐上幾個小時，可能觀景、看報紙、滑手機等，好好體驗在家生活的感覺，「因為始終自己屋企，咁唔一定要為咗執嘢先上去坐。我哋返返我哋自己屋企，唔需要有任何理由㗎嘛。」