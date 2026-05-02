宏福苑｜居民哽咽談街坊單位被焚離世　豁達面對未能取走所有物品

大埔宏福苑大火災民繼續上樓執拾，今日（2日）宏泰閣及宏盛閣的居民獲安排上樓。有居於宏盛閣逾20年的居民受訪時一度哽咽，對有街坊離世及單位被燒「戥佢哋好難受」，又認為自己雖然未能帶走屋內所有物品，但會嘗試以「失而復得」的心態去面對，「有就想擁有返啦，無嘅時候你都識得去適應」。



黃先生居於宏福苑宏盛閣20多年，他今日上樓執拾後，想起很多街坊的單位被焚毀、多人失去性命，一度哽咽嘆「戥佢哋好難受」。（梁偉權攝）

黃先生居住在宏盛閣9樓逾20年，他重返家園時感觸良多。雖然其單位處於逆風位而避過火劫，但提及火災燒毁很多街坊的單位及奪去多條性命，他一度哽咽說「戥佢哋好難受」。

今日黃先生上樓取走兒時金器及上一代留下的首飾，遺憾未能帶走「日積月累嘅小東西」包括書本等，嘆那些「小東西」若「全部無晒，好似前面就total loss，所有以前嘅嘢無咗，突然間斷咗層」。但他豁達表示，與其執着於必須取回某樣物件，會嘗試以「失而復得」的心態面對，「有就想擁有返啦，無嘅時候你都識得去適應」，否則會活得很辛苦。

面對離家及安置，黃先生指「而家最當務之急梗係有個棲身之所」，認為政府在回購方案上應彈性處理，多聽民意，「每個人嘅境遇唔同，唔可以一刀切」。

黃先生居於宏福苑宏盛閣20多年，他今日上樓執拾後，想起很多街坊的單位被焚毀、多人失去性命，一度哽咽嘆「戥佢哋好難受」。（梁偉權攝）

代獨居母上樓 前居民懷緬家中風景 擬補錢換大單位

同樣居於宏盛閣的馬小姐受訪時表示，她由小學至中學都居於宏福苑，對家園深感不捨，感嘆十分懷緬家中風景與樓下公園的回憶，「個風景呢，其實真係好靚」。現時其母獨居於宏盛閣低層單位，由於母親早前前往加拿大探親，長住一段時間，故單位有如「清水房」，屋內全為新傢俬，包括冷氣機、雪櫃、洗衣機及按摩椅。

她透露，雖然單位未被大火直接焚毀，但有被煙薰痕跡。由於搬運困難，今日只能帶走參茸海味、屋契、鎖匙等輕便物品，大型家電及母親最心愛的按摩椅則沒法帶走。不過，馬小姐慶幸一家人平安，形容今日上樓「算係了咗一件心事」。

對於未來，她表示單位原本由胞弟持有，現計劃轉名予她或母親，據由她與母親共同「補返啲錢」，換購更大的單位。

馬小姐慶幸一家人平安，並表示上樓「算係了咗一件心事」。（梁偉權攝）

居民感謝警察民安隊助搬物 嘆回購只能「焗食」

另一名居住宏盛樓5樓逾30年的街坊廖先生指，單位面向海邊，單位未受大火熏黑，形容是「完好無缺」。然而，在只有3小時的執拾時間下，廖先生表示進度極其緩慢，僅帶走了約三成物品，「根本執唔切，一嘢見到咩就掃落去基本上。」

廖先生表示，他優先挑選了重要文件、價值較高的酒帶走，他特別感謝現場協助的警察及民安隊，稱讚他們非常「helpful」，協助居民搬運物資落樓。

對於政府目前的安排及提出的回購補償方案，廖先生忘為沒有評論空間：「無得可以點，焗食㗎啦，想評論都唔得。」他又指，自幼居於大埔，對此社區有極深厚的情結，即使要等待長時間才能原址重建，但若政府有心這樣做，他也願意等待：「始終呢個地區住咗咁多年有感情，好多街坊街里都喺度識。」

廖先生指， 對大埔社區有著極深厚的情結，即使要等待長時間才能原址重建，也願意等。（梁偉權攝）

居於宏盛閣1樓超過30年的關女士，因行動不便而要坐輪椅，但今日仍與侄孫等家屬陪同下返家，稱「慢慢行囉，唔緊要，上到嘅」。她表示單位雖然未被焚毀，但因救火降溫被「淋濕咗」且滿佈灰塵，不過想取回的物品均「攞得返」。

她目前被安置到元朗暫住，獲當局安排有升降機的單位，認為算是「OK啦」，但指由元朗返回大埔覆診路途遙遠，本月更要覆診3至4次，對此感「麻煩好多」，惟引述醫生指不建議轉往別處覆診，因以往的紀錄均在大埔，「醫生跟開㗎嘛，你轉過去嗰邊就好麻煩㗱㗎喇」。

宏福苑宏盛閣1樓居民關女士雖行動不便，但仍在家屬陪同下上樓執拾，稱「慢慢行囉，唔緊要，上到嘅」。（梁偉權攝）